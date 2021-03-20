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Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Şarkıcı Hayko Cepkin'in 3 yıl önce 10 konserin ücretini alamadığı iddiasıyla Erler Sanat Organizasyonu ve Zahide Tezal'a açtığı maddi tazminat davasında sona gelindi. Mahkeme Hayko Cepkin'i haklı bularak sanatçıya 85 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
 20 Mart 2021 15:19
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Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Hayko Cepkin çıktığı Anadolu turnesinde verdiği 10 konserin ücretini alamadığını iddia ederek 2017 yılında konser geliri olan toplam 49 bin lirayı tahsil edemediği için Erler Sanat Organizasyonu ve Zahide Tezal'a 2018'de maddi tazminat davası açmıştı. Mahkeme davalı organizasyon şirketinin geçmiş yılların faiziyle birlikte toplam 85 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

"MÜVEKKİLİM CİDDİ BİR İNDİRİM YAPTI"

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada taraf avukatları yer aldı. Davacı Hayko Cepkin'in avukatı Deniz Abay "Bilirkişi raporuna göre müvekkilimiz konser verme eylemelerini yerine getirmiştir. Ancak davalı taraf borcunu ödememiştir. Müvekkilim ciddi bir indirim yapmasına rağmen mutabık kalınan sürede bu borç yine ödenmemiştir. Davamızın kabul edilmesini ve tazminatın müvekkilime verilmesini talep ederiz" dedi. Davalı organizasyon şirketinin avukatı Yasemin Akburak ise mahkemeden, davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

TAZMİNATI ÖDEYECEK

Mahkeme 49 bin lira olan konser ücretinin dava süreci boyunca eklenen faizi ile birlikte 85 bin liranın davacı tarafa ödenmesine karar verdi.

"KARAR EMSAL NİTELİKTEDİR"

Karar sonrası açıklamada bulunan Hayko Cepkin'in menajeri Gülçin Kocakır Balaban "Açılan ticari davada müzik sektörü adına emsal teşkil edecek bir sonuç alınmış ve Hayko Cepkin bu davayı kazanmıştır. Yıllardır süregelen bir takım açıkgöz organizatörlerin sanatçıya turne ayarlayıp, biletleri satıp, sanatçının masraf kalemlerini karşılamadan ortadan kaybolması durumuna, bu kez sessiz kalınmamıştır. 2017 yılında yapmış olduğumuz Anadolu turnesinde başımıza gelen bu olayda, Hayko Cepkin turne iptal edilir ise bilet satın alanların bilet ücretlerini geri alamama durumunda mağdur olabileceklerini öngörerek, tüm masrafları kendi karşılayarak, bu Anadolu turnesini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Turne bitiminde hukuken hakkını aramak için turne boyunca refakat etmesi gereken ve anlaşma yaptığı İlker Tezal'ın bağlı olduğu Erler Organizasyon ve Zahide Tezal'a dava açmak için mahkemeye başvurmuş ve bu etik dışı davranışın hukuken karşılığını kazanarak almıştır. Sektörümüz için emsal niteliği taşır." dedi.
DHA
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