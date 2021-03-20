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Tren seferleri 1 yıl sonra hizmete girdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seferlerine 1 yıl ara veren trenler bugün yeniden yollara çıktı. Kapıkule-Halkalı treni de bu sabah, HES kodu kontrolü yapılıp, ateşleri ölçülerek alınan yolcularıyla ilk seferini gerçekleştirdi.
 20 Mart 2021 15:21
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Tren seferleri 1 yıl sonra hizmete girdi

- İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferlerine yeniden başlandı.

TCDD'nin İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde bugün itibarıyla başlayan seferler için illerdeki garlara gelen yolcular, HES kodu kontrol edilip ateşleri ölçüldükten sonra trene alındı.

Yolculardan Ayşenur Yörük, Ödemiş'e gitmek için geldiği Basmane Garı'nda, AA muhabirine, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşadığını ve iş görüşmesi için şehir merkezine geldiğini belirterek, "Her zaman konforlu ve rahat olduğu için tren kullanıyordum. Seferler kalktığı için otobüsle gelmiştim. Daha maliyetli oluyordu. Bu yüzden tren seferlerinin başlaması çok iyi oldu. Mutluyum. Daha rahat, hızlı ve keyifli oluyor." dedi.

İzmir Bölge Müdürlüğüne ait tren seferleri, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Basmane-Uşak, Basmane-Alaşehir, Manisa-Alaşehir, Aydın-Denizli-Söke, Çatal-Tire, Basmane-Tire, Basmane-Ödemiş gidiş-dönüş olarak gerçekleştirilecek.

Bölgesel tren seferlerine, geçen yıl mart ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Kapıkule-Halkalı treni, 1 yıl sonra sefere başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Mart ayında ülke genelinde seferlerini durduran trenler, kontrollü normalleşme kapsamında bugün yeniden sefer yapmaya başladı. 12701sefer sayılı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni de bu sabah saat 07.25'de Kapıkule Garı'ndan kalkarak, 07.48'de yolcularını almak için Edirne Garı'na geldi. Gardaki 6 yolcu, trene HES kodu sorgulaması yapılıp, ateşleri ölçülerek alındı.

Mesafe kurallarına göre bekleme salonunda trenin gelmesini bekleyen yolcular uzun bir aranın ardından tren yolculuğu yaşayacakları için heyecanlı olduklarını söylediler.

Tren ile ilk defa seyahat edeceğini söyleyen Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Şamil Bayar, "İlk defa tren yolculuğu yapacağım. Bu nedenle çok heyecanlıyım. Ekonomik olduğu için seçtim. Süre farkı da pek yok, yaklaşık yarım saat daha uzun. Bu da sorun değil" dedi.

Üniversitel Furkan Dal da "Benim en çok tercih ettiğim tren oluyor. Görevli arkadaşlarımız HES kodlarımızı aldıktan sonra maske kontrolü yaptı. Daha sonra ateşimizi ölçerek bizi bekleme salonuna aldılar" diye konuıştu.

GÜNDE TEK SEFER YAPACAK

Kapıkule-Halkalı treni, Lüleburgaz, Çorlu, Çerkezköy, Çatalca'nın da aralarında bulunduğu 20 durağa uğruyor. Ispartakule'nin ardından Halkalı Garı'na ulaşıyor.

Tren günde tek sefer yapacak.

DHA
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