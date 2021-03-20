1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen: Darp etmedim, kamera açısı tersten görüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmen konuştu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan öğretmen N.A, "Kesinlikle darp yok, kamera açısı tersten görüyor. Bilirkişiler de baktı böyle bir tespit yok" dedi.
 20 Mart 2021 15:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte meydana gelen olayda, 5 yaşındaki M.U. iddialara göre öğretmeni N.A. tarafından darp edildi. İki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.'yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

5 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmen konuştu

Kreşte 5 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen N.A. isimli öğretmen hakkındaki iddialar ile ilgili konuştu. Yaşanan durumu anlatan N.A., görüntüde yer alan hareketi çocuğu darp etmek için değil, arkadaşlarına zarar vermesini önleyip havuzdan çıkarmak için yaptığını öne sürdü. Öğrencinin velisinin kendisini odaya kilitlediğini, darp ve hakaret ettiğini iddia etti. Kamera ters açıda olduğu için yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını ifade eden N.A., "Çok üzgünüm, ifade etmek benim için zor. Çıkış saatimizdi, çocuklar oynuyordu. Çocuğun arkadaşlarına zarar verdiğini gördüm. Oturuyordum, çocuklara da top geldi. Panik ve korkuyla hızlıca yaklaştık top havuzundan çekip çıkardım. Montundan tuttum, kilolu olduğu için çekerken çıkaramadığım için oturdum. Çocuk kendini yere attı, göz teması kurdum. Zil çaldı babası geldi teslim ettik. Kesinlikle darp yok, kamera açısı tersten görüyor. Bilirkişiler de baktı böyle bir tespit yok" dedi.

5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi

"Kendi oğlumun gözü önünde beni darp etti"

Çocuğun babası tarafından 1 saat zorla alıkonularak çocuğunun gözü önünde darp edildiğini iddia eden N.A., "Aile, 5 dakika sonra geri döndü, başının şiştiğini görmüşler. Güvenlik kamerasına bak istediğini söyledi. Bizde kameranın nasıl kullanılacağını bilmediğimiz içinde müdire hanımı aramasını söyledik. Orada tam anlamıyla, benim gidişimi gördü ve tutuşumu gördüğü an ayağa kalktı. Oda sadece kendi çocuğum ve yardımcı öğretmenimiz vardı. Kendi oğlumun gözü önünde beni darp edip, kapıyı kilitleyerek ve ciddi hakaretlerde bulundu. Sonra eşi de içeri girdi ve bana saldırdı. Çocuk geldi, 'öğretmenim bana vurmadı' diyerek ağladı" diye konuştu.

"1 saat beni odaya kilitledi, yalvardığım halde odadan çıkarmadı"

Olayın ardından ölümle tehdit edildiğini iddia eden N.A., "1 saat beni odaya kilitledi. Yalvardığım halde odadan çıkarmadı. Sadece oğlumu çıkarması için yalvardım ve sonra oğlumu dışarı çıkardı. Odanın her yerine vurdu, kırdı. Ertesi gün şikayetçi oldum. Bu olay Cumartesi yaşanıyor, Pazar günü de hocamız aileye yollarımızı ayıralım dediği için 'sizi bitireceğim' gibi tehditler savurdu bize. Daha sonrasında zorla aldığı görüntüleri medyaya yaymaya başladı. Dava sürecindeyiz zaten bundan sonra kararı adaletin vereceğini düşünüyorum"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
20 Mart 2021 14:36		 Diyarbakır'daki ev yangınında ölen 70 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yeğeni çıktı
20 Mart 2021 12:53
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
20 Mart 2021 12:46		 Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü
20 Mart 2021 11:47
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
20 Mart 2021 10:48		 Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
20 Mart 2021 10:19
Twitter'dan siyasetçilere hakaret eden savcının telefonu bulundu
20 Mart 2021 10:13		 İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
20 Mart 2021 08:38
50'ye yakın imama senet oyunu
20 Mart 2021 08:35		 Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı
20 Mart 2021 07:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu16:45 - Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı16:43 - Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat16:42 - Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor16:33 - 'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli16:22 - Riskin arttığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı
16:05 - Bahçeli: Kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalı15:50 - 8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmene tahliye15:47 - İHA'ların gözetleme sistemlerine ASELSAN'dan yerli çözüm15:40 - Öğretmen: Darp etmedim, kamera açısı tersten görüyor15:29 - 'Sosyal medya hırsızlığı' yeni bir sektör oluşturdu15:28 - Herkes evde bu hatayı yapıyor: Tifoya kadar götürebilir
15:21 - Tren seferleri 1 yıl sonra hizmete girdi15:19 - Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı15:17 - Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması15:15 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında15:14 - Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
15:12 - Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğdca 1
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 2
kfc 2
sadece kadınların yapabildiği hareketler 5
namus 4
gerginlik 1
döş 1
naci ağbal'ın görevden alınması 4
olmuşla ölmüşü tartışmak 2
nisgil 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam