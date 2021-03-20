8 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmene tahliye
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki bir okulda, geçen yıl 8 kız öğrenciyi taciz ettiği iddialarıyla tutuklanan öğretmenin tahliyesine karar verildi.
|20 Mart 2021 15:50
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Bergama Adliyesi'nde görülen dava sonrasında veliler, tahliye kararına tepki gösterdi.
2019 yılının Kasım ayında yaşanan olay, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Okulda görev yapan öğretmen E.S, 8 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Yargıya taşınan olayın 4'üncü duruşması, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava sonucunda mahkeme tutuklu yargılanan öğretmeni, içeride yattığı süreyi göz önüne alarak ve delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye etti. Bu arada veliler, tahliyeye tepki gösterdi. Bergama Adliyesi önünde davayı izlemeye gelen bazı sivil toplum kuruluşları da öğrenci ailelerine destek oldu.
Öte yandan, dava, 4 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.
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