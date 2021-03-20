Vaka sayısı 88 gün sonra tekrar 20 binin üzerinde
Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 061 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
|20 Mart 2021 20:13
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Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 061 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 958 olarak açıklandı.
Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1.538 oldu.
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