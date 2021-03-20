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Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, elektrikli traktör için ihracat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Başta kardeş ülkeler olmak üzere temaslarımız devam ediyor." dedi.
 20 Mart 2021 16:43
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Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat

Yol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziranda seri üretime geçilmesi planlanan elektrikli traktörün, "küçük, orta ve büyük boy" olmak üzere 3 tip üretimi için çalıştıklarını söyledi.

Küçük boy elektrikli traktörlerin çiftçiye satışında kolaylık yapılacağını, ilk tercihlerinin Türk çiftçisi olduğunun altını çizen Yol, bütün çiftçilerin traktör alabileceği bir sistem oluşturulacağını kaydetti.

Elektrikli traktörün ihracatı için çalışma yaptıklarını anlatan Yol, "İhracat yapma zorunluluğumuz var. Siparişler arttığı sürece ihracata yöneleceğiz. 3 tip elektrikli traktör için de ihracat çalışmalarımız sürüyor. Başta kardeş ülkeler olmak üzere temaslarımız devam ediyor. Kasımda Almanya'da yapılacak fuarda 3 traktörümüzü de sergileyeceğiz. Orada ciddi bağlantılar yapacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Batarya ömrü yaklaşık 12 yıl

Kullanılan ham madde nedeniyle dünyadaki bataryaların Çin malı olduğunu aktaran Yol, elektrikli traktörün bataryalarının üretimi için de bu ülkede ortaklık kurduklarını anlattı.

Yol, bataryaların bir somun veya cıvata olarak düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, "Önemli olan batarya yönetim sistemleri. Biz şu an dünyadaki en iyi batarya yönetim sistemlerine sahip olduğumuza inanıyoruz, hatta bunu yapabilen sivil şirket olarak dünyada ilk 3'e gireriz." diye konuştu.

Bataryaların ömrünün yaklaşık 4 bin defa doldurulup kullanılacak kadar olduğunu aktaran Yol, bunun kullanıma göre yaklaşık 12 yıla karşılık geldiğini ifade etti. Yol, bataryalara yapılan eklemelerle kullanım ömrünü 20 yıla çıkarabildiklerinin de altını çizdi.

"Traktörde 40'a yakın yazılım var"

Traktörün sürücüsüz kullanılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Önder Yol, şunları kaydetti:

"Traktörde 40'a yakın yazılım var. Bu yazılımların tamamı kendi içimizde üretiliyor. Bütün kartlar bizim tarafımızdan dizayn edilmiştir, bizim yazılımımızla çalışır. Projenin yerlilik oranı yaklaşık yüzde 90. En önemli unsuru yazılım. Yazılım olmadan hiçbir şeye yaramaz. Bu konuda dünyada en ileri seviyelerdeyiz."
Anadolu Ajansı
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