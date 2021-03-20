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Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı.
|20 Mart 2021 16:45
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TDİ'ye ait Güllük Liman Sahası'nın, "Güllük Yat Limanı" olarak işletilmesi amacıyla 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde, 35 milyon 250 bin lirayla en yüksek teklifi sunan ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketine verilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu kararı onaylandı.
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