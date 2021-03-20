1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bazı memur maaşları asgari ücretin altında kaldı'

Yusuf Yazgan, "Bu seneki toplu sözleşme önemli. Çünkü bazı devlet memuru arkadaşlarımızın maaşları asgari ücretin altında kaldı. Bu kabul edilemez. Asgari ücret yükselsin, o da yeterli bir ücret değil. Ama memur maaşın asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Bunu toplu sözleşmede genel merkezimizle masaya yatıracağız. Memurun hakkı verilmediği takdirde oraya imzamız olmayacak"
 20 Mart 2021 17:26
+Aa- Yazdır
'Bazı memur maaşları asgari ücretin altında kaldı'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu kurumlarında kurum içi uzmanlaşma yolunun açılması gerektiğini belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma" dedi.

Büro Memur-Sen Isparta Şubesi'nin üst kurul delege seçimi için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sendika binasında pandemi kurallarına uygun olarak yapılan genel kurul toplantısına Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Isparta Şube Başkanı Abdurrahman Aktaş ve sendika üyeleri katıldı.

"Uzmanlaşmanın yolu açıldı, arkası gelmeli"

Toplantıda konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye'de kurum içi uzmanlık yolunun gelir idaresi başkanlığı ile açıldığını ve bunun arkasının gelmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, "Geçmişte devlette memur yazar, şef, müdür yardımcısı paraflar şeklinde bir mantık vardı. Ama artık bilgisayarlar var. Verileri bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yetki ve sorumluluk paylaşılmalı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittiğinizde bir memur arkadaşımız tüm işlemlerinizi bitirebilmeli. Bunun yolu da kurum içinde uzmanlaşma" dedi.

"Memur arkadaşlarımız başka yere geçmek için dilekçe veriyor"

Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları başta olmak üzere sendikanın hizmet kollarındaki ve mevzuat gerektiren kurumlarda uzmanlaşmanın yolunun açılması gerektiğine değinen Yazgan, bunun da kurum içinde yapılacak bir sonucu atanan kadro olması gerektiğini belirtti. Yazgan, "Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere kurumlardaki arkadaşlarımız başka bir kuruma geçmek için dilekçe veriyor. Bu oradaki hafızanın, oradaki birikimin sıfırlanması anlamı taşıyor. Bu tarz kadrolar oluşturulursa oradaki nitelikli personeller de mevcut yerinde kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Bazı devlet memurlarının maaşları asgari ücretin altında kaldı"

Öte yandan 2021 yılında toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağını ifade eden Yusuf Yazgan, "Bu seneki toplu sözleşme önemli. Çünkü bazı devlet memuru arkadaşlarımızın maaşları asgari ücretin altında kaldı. Bu kabul edilemez. Asgari ücret yükselsin, o da yeterli bir ücret değil. Ama memur maaşın asgari ücretin altında kalması kabul edilemez. Bunu toplu sözleşmede genel merkezimizle masaya yatıracağız. Memurun hakkı verilmediği takdirde oraya imzamız olmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Büro Memur-Sen Isparta Şubesi'nin üst kurul delege seçimi gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
19 Mart 2021 14:53		 EBS: LGS'nin içeriğine ilişkin belirsizlik giderilmeli
19 Mart 2021 13:40
GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı
19 Mart 2021 11:59		 Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
19 Mart 2021 11:02
TŞOF'tan sosyal medyada paylaşımlar yapan kuruluşla ilgili 'ilgimiz yoktur' uyarısı
19 Mart 2021 10:40		 Yazgan: Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır
18 Mart 2021 11:57
Patrikhanede 2 numara görevden alındı
18 Mart 2021 09:01		 Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın
17 Mart 2021 14:20
TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu
17 Mart 2021 12:53		 Fransız ineği güldü, Türk işçisi ağlıyor
17 Mart 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:28 - HDP'nin nevruz etkinliğinde bölücü elebaşının posteri açıldı18:01 - AB'nin dış politika kitabında 'Türkiye ile diyalog' vurgusu18:00 - İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var17:59 - 96 bin personelin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 denetimi17:54 - Virüsü bulaştıran bir başka neden seyahat17:50 - Harita mühendisi genç kadın, mesleğini bırakıp üretici oldu
17:48 - Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor17:45 - Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü17:31 - Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti17:29 - CBK ile uluslararası sözleşme yürürlükten kaldırılabilir mi? Bakan Gül'den açıklama17:26 - 'Bazı memur maaşları asgari ücretin altında kaldı'17:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
16:45 - Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı16:43 - Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat16:42 - Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor16:33 - 'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli16:22 - Riskin arttığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı
16:05 - Bahçeli: Kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
antioksidan 1
soğdca 1
kaybolan meslekler 2
videoları hızlandırıp izlemek 2
alim 2
altar 2
sağaltmak 1
yumurta akı 3
ıq testi 2
serçe parmak 6
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam