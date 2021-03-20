Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde koronavirüse yakalanan Yılmaz Karınca (67) ile eşi Meral Karınca (63), tedavi gördükleri hastanede 3 saat arayla hayatlarını kaybetti.
|20 Mart 2021 17:31
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Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu Yılmaz-Meral Karınca çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çift, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam Yılmaz Karınca, hayatını kaybetti. 3 saat sonra de eşi Meral Karaca'dan acı haber geldi. Karınca çifti, bugün Söke Çimento Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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