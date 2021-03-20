1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 golün atıldığı mücadeleyi Yiğido 5-3 kazandı.
 20 Mart 2021 18:00
+Aa- Yazdır
İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 8 golün atıldığı mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 5-3 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Mustapha Yatabare(2), Tyler Boyd(2) ve Faycal Fajr kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin sayıları ise Cherif Ndiaye, Titi ve Diabate'den geldi.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 40'a çıkarırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti
20 Mart 2021 11:10		 Skoda'dan Muslera'ya çiçek
19 Mart 2021 19:53
Dört büyükler, Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı
19 Mart 2021 18:56		 Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
19 Mart 2021 14:55
Sergen Yalçın'a yeni teklif: Yüzde 66 zam
18 Mart 2021 09:09		 Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
17 Mart 2021 22:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalis Beşiktaş oldu
16 Mart 2021 23:23		 Muslera maaşında indirim yapıp 2024'e kadar Galatasaray'da kaldı
16 Mart 2021 16:33
Fenerbahçe Yöneticisi: FETÖ bizi sokağa dökmek istiyor
15 Mart 2021 09:45		 Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği çelmesi
14 Mart 2021 20:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:28 - HDP'nin nevruz etkinliğinde bölücü elebaşının posteri açıldı18:01 - AB'nin dış politika kitabında 'Türkiye ile diyalog' vurgusu18:00 - İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var17:59 - 96 bin personelin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 denetimi17:54 - Virüsü bulaştıran bir başka neden seyahat17:50 - Harita mühendisi genç kadın, mesleğini bırakıp üretici oldu
17:48 - Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor17:45 - Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü17:31 - Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti17:29 - CBK ile uluslararası sözleşme yürürlükten kaldırılabilir mi? Bakan Gül'den açıklama17:26 - 'Bazı memur maaşları asgari ücretin altında kaldı'17:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
16:45 - Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı16:43 - Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat16:42 - Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor16:33 - 'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli16:22 - Riskin arttığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı
16:05 - Bahçeli: Kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmiyorum 3
şükranlarını sunmak 1
serçe parmak 6
sadece kadınların yapabildiği hareketler 5
kırmızı sayfa 5
naci ağbal'ın görevden alınması 5
toga 1
Güne neşeyle uyanmak 1
deşt 2
dest kelimesi 4
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam