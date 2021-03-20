İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 golün atıldığı mücadeleyi Yiğido 5-3 kazandı.
|20 Mart 2021 18:00
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Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 8 golün atıldığı mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 5-3 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Mustapha Yatabare(2), Tyler Boyd(2) ve Faycal Fajr kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin sayıları ise Cherif Ndiaye, Titi ve Diabate'den geldi.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 40'a çıkarırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.
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