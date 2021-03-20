Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü.
|20 Mart 2021 17:45
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Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Slovenya'nın 1 Temmuz itibarıyla üstleneceği AB Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi bakımından somut neticelere vesile olması temennisinde bulundu.
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