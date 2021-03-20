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Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor

Konya'nın Hadim ilçesinde yeşil ve maviyi buluşturan doğal güzellikleriyle son yıllarda turistlerin uğrak noktası olan Göksu Şelalesi, eski günlere dönmek için yaz sezonunun açılmasını ve Kovid-19 salgınının son bulmasını bekliyor.
 20 Mart 2021 17:48
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Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor

Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ bölgesinde, Göksu Nehri üzerinde bulunan, "Yerköprü" olarak da anılan şelale, kanyonuyla dikkati çekiyor. Şelale, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Konya'ya 100, ilçe merkezine 23 kilometre mesafede, 60 metreden dökülen şelale, yerli ve yabancı turistlerin ve doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını cezbediyor, özellikle yaz sezonlarında dolup taşıyor.

Manzarasıyla adeta "doğal stüdyo"yu andıran Göksu Şelalesi'nde bugünlerde salgın sessizliği yaşanıyor. Şelale, salgının sona erdiği, güzel havaların yaşanacağı bahar ve yaz günlerini bekliyor.

Doğa ile baş başa kalınan bir güzellik: Göksu Şelalesi

Konya Büyükşehir Belediyesince Göksu Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin ağırlanması için yaptırılan restoranın işletmecisi Abdullah Şimşek, AA muhabirine, buranın son yıllarda kadın erkek, genç yaşlı, her gruptan insanın ve ailenin keyifli vakit geçirdiği, doğayla baş başa kaldığı bir mekan haline geldiğini söyledi.

Şelaleye ilişkin bilgi veren Şimşek, "Su, yaklaşık 300 metreden, Göksu Havzası'ndan gelen batar, tünel halinde buradan yeraltından çıkar. Üstten gelen su ise ayrı bir su. Buraya bin metre mesafeden Karasu kaynağı sürekli akar. Su burada buluşur, aşağıda 1950'li yıllarda yapılmış elektrik santraline akar. Orada enerjiye dönüştürülür. Mersin'e bağlı Mut üzerinden Silifke'ye, Akdeniz'e dökülür." diye konuştu.

"İnsan yoğunluğu olmayınca doğa kendini toparlıyor"

Göksu Şelalesi'ni turizme kazandırmak için Konya Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalar yaptığını anımsatan Şimşek, "Burada Büyükşehir Belediyemizin 1. ve 2. etap projeleri bitti. Şu anda 3. etap çalışmaları sürüyor. Yakında buralara daha fazla değer katılacak ve daha da güzelleşecek." dedi.

Belediyenin yazın gelmesi beklenen ziyaretçiler için otopark alanını da genişletme çalışmaları yaptığını belirten Şimşek, "Pandemiden ve sezonu olmadığı için burası şu an sakin ama eski yaz günlerine, sezonumuza, sağlıklı günlere kavuşmayı acilen bekliyoruz. İnşallah pandemi de biter. Tabii insan yoğunluğu olmayınca doğa kendini toparlıyor, dinleniyor şu anda. Ona seviniyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de doğanın korunması için gerekli tedbirleri alıyor. Son olarak burada ateş yakılmaması kararı alındı. Burada doğanın tahrip edilmesine izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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