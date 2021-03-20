HDP'nin nevruz etkinliğinde bölücü elebaşının posteri açıldı

HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi.

Etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatılırken, iki ayrı noktada arama noktaları kuruldu. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi. Polis helikopteri de zaman zaman alanın üstünde denetim uçuşu yaptı.

Programın başlamasının ardından bazı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve "Cumartesi Anneleri" platforma çıkarak katılımcıları selamladı. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da mesajı okundu.

Alanda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan atılarak, poster açıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, etkinlikte yaptığı konuşmada, partisine açılan kapatma davasının gündeme geldiğini, bunun iktidarın tükendiğinin resmi olduğunu savundu.

HDP'ye kapatma davasına karşın kendilerinin de adalet ve demokrasi davalarının olduğunu belirten Buldan, "Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kapatma davasını bizler intikam almak için yaptıklarını biliyoruz." dedi.

Buldan, kendilerinin bugünlere kazana kazana geldiklerini anlatarak, "HDP'yi bitiremedikleri gibi bizle de sandıkta baş edemedikleri için şimdi de siyasi kumpas davalarını devreye koydular. Biz biliyoruz ki bizden intikam almaya çalışıyorlar ama biz her şart ve koşulda siyaset yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" diye hitap eden Buldan, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar tarafından bitirilmeden sona erdirilemeyeceğini söyleyerek, "Bu ülkede her gün kadınlar öldürülürken, tacize, tecavüze, istismara uğrarken, emeği sömürülürken bu sözleşmenin iptal edildiğine dair çıkarılan yasayı asla tanımıyoruz, hükümsüzdür diyoruz ve kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, "Bakın buradan İstanbul'dan, milyonlar olarak sesleniyoruz. Siz ne yaparsanız yapın, bizi susturamayacaksınız. 'HDP'yi kapatmak isteyenlerin çevresini kapatacağız.' diyoruz." dedi.

HDP İstanbul Eş İl Başkanı Erdal Avcı ise "Buradan halklara birlikte yaşama iradesi sunan sayın Öcalan'ı selamlıyoruz ve biliyoruz, umut ediyoruz, inanıyoruz ki Türkiye halklarının beklediği o büyük barış er ya da geç yine nevruz meydanlarında barış bildirimleri okunarak halklara bekledikleri, demokratik bir ülkenin projesi sunulacak ve yarıda kalan bu proje er ya da geç sonlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu da "sayın" diye hitap ettiği Öcalan'a selam gönderdi.

Etkinlikte nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

- 14 kişi gözaltına alındı

Öte yandan etkinlik alanında polise mukavemetten 4 kişi, yasaklı slogan atmaktan 10 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.