Nusret, bir tweetini 6 bin dolara sattı

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın, haberine göre Nusret Gökçe altın kaplı etler videosunun tweetini 6 bin dolara sattı.

Alkapar'ın, 'Bu Tweet 6 Bin Dolar' başlıklı yazısı şöyle:

"Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlüye ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli bir platformda dünyanın ilk tweet'i 2.5 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bunun ardından Nusret Gökçe de tweet'lerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Gökçe altın kaplı etlerin olduğu bir video içeren tweet'ini 6 bin dolara sattı. Diğerleri de 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı bulmuş.

Satın alanların kullanıcı isimlerinde kripto para esintileri var. Yani bu işten anlayan tipler. Dijital imzalı bu tweet'lerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse benim bu kadar dijitalleşen durumlara kafam pek basmıyor. Para edeceğini bilseydim daha çok tweet atardım!"