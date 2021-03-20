Yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç, kurtarılamadı

ÇOK SAYIDA ATAMA KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.