İstanbul'da 3. dalga etkisi
İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, megakentte 3'üncü dalganın etkisinin görülmeye başlandığını söyledi:
|20 Mart 2021 21:07
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"Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam.
HENÜZ PİK'E ULAŞMADIK
Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı ortaya koyuyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum."
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