1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride açıkladığı Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle Selçuklu ilçesinin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde, 138 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 434 bin 700 lira ceza uyguladı.
 20 Mart 2021 21:08
+Aa- Yazdır
Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza

Ekipler, Musalla Bağları Mahallesi'nde de kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğu bilgisini alınca operasyon düzenledi. Alkol ve müzik eşliğinde eğlenen 46 kişiye, kısıtlamayı ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için 186 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
20 Mart 2021 21:17		 İstanbul'da 3. dalga etkisi
20 Mart 2021 21:07
Yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç, kurtarılamadı
20 Mart 2021 20:27		 Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
20 Mart 2021 17:55
Virüsü bulaştıran bir başka neden seyahat
20 Mart 2021 17:54		 Harita mühendisi genç kadın, mesleğini bırakıp üretici oldu
20 Mart 2021 17:50
'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli
20 Mart 2021 16:33		 Riskin arttığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı
20 Mart 2021 16:22
Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında
20 Mart 2021 15:15		 Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
20 Mart 2021 15:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - İllere göre Kovid-19 vaka sayısının haritası güncellendi21:19 - Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi21:17 - 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:08 - Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza21:07 - İstanbul'da 3. dalga etkisi21:04 - HDP için ilk karar 15 gün sonra
20:43 - 10 milyon kişi risk grubundaki konutlarda oturuyor20:27 - Yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç, kurtarılamadı20:13 - Vaka sayısı 88 gün sonra tekrar 20 binin üzerinde20:11 - Diyarbakır'da açılan kurslarda 6 dilde eğitim veriliyor19:37 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para almayan esnafa yanıt18:57 - Görevden uzaklaştırılan Jandarma personeli için düzenleme
18:52 - BioNTech'ten kanser aşısı müjdesi!18:51 - Nusret, bir tweetini 6 bin dolara sattı18:48 - Berat Albayrak dönüyor mu? BBC'den kabine değişikliği iddiası18:28 - HDP'nin nevruz etkinliğinde bölücü elebaşının posteri açıldı18:01 - AB'nin dış politika kitabında 'Türkiye ile diyalog' vurgusu
18:00 - İzmir'de gol yağmuru: Maçta 8 gol var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para almayan esnafa yanıt
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
Berat Albayrak dönüyor mu? BBC'den kabine değişikliği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naci ağbal'ın görevden alınması 5
gözden kaçırmak 2
geriye ket vurma 1
altar 2
devlet bahçeli 1
arabada sigara içmek 2
beste 1
duru 2
kağıttan hayatlar 1
kendini fenerbahçe gibi hissetmek 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam