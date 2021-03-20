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Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi

Giresun'un Bulancak ilçesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
 20 Mart 2021 21:19
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Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi

Giresun'un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı yeniden belirlendi.

Karar Resmi Gazete'te yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 3676 sayılı kararı karara göre iki ilin Aydındere ve Kabadüz adasındaki sınır detay ve krokisi şöyle açıklandı:

"3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi'nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe'ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi'nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi'nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi'nin batısına, buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi'ne, Taşbaşı Tepesi'nden 2149 metre rakımlı Keltepe'ye, Keltepe'den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi'ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi'ne, Olukbaşı Tepesi'nden Dikmetaş Mezarlığı'na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi'nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi'nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni'ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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