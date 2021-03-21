Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
|21 Mart 2021 00:01
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Orman Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini 20 Mart 2021 tarihi itibariyle değiştirdi. Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte aranan 6 aylık çalışma şartı 3 yıla çıkarıldı.
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak unvanlar arasına tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü, APK uzmanı, rasatçı yardımcısı unvanları eklendi. Unvan değişikliği yoluyla atama yapılabilecek unvanlar arasına ise öğretmen, haberleşme teknisyeni ve rasatçı unvanları eklendi.
Şube müdürü (teknik), şube müdürü (idari), Yedek parça depo müdürü ve Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için aranan 10 yıllık hizmet şartı 14 yıla çıkarıldı.
İşletme müdürü kadrosu görevde yükselme suretiyle atama yapılabilecek unvanlar arasından çıkarıldı. Bu unvan, görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolar arasına alındı.
Başmühendis kadrosuna atanabilmek için aranan 10 yıllık hizmet şartı 14 yıla çıkarıldı.
Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde aranan 3 yıl çalışmış olmak şartı 5 yıla çıkarıldı.
Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak şartı getirildi.
İŞTE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU
|ESKİ DÜZENLEME
|YENİ DÜZENLEME
|Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve
unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar;
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, işletme müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, fidanlık müdürü, başmühendis,
2) Yedek parça depo müdür yardımcısı, fidanlık müdür yardımcısı,
3)İşletmeler saymanı, sayman,
4) Şef,
b) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) (Mülga alt bend: 07.09.2014 - 29112 s. R.G. Yön./1. md.)
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Bekçi, hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;
a) Mühendis, mimar, jeolog, arkeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biyolog, psikolog, diyetisyen, avukat, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi.
|Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet
grupları
MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, fidanlık müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü, başmühendis,
2) Fidanlık müdür yardımcısı, yedek parça depo müdür yardımcısı,
3) İşletmeler saymanı, sayman,
4) Şef,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Araştırma, planlama, eğitim ve savunma hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı,
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biolog, psikolog, diyetisyen, avukat, öğretmen, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi, rasatçı.
|Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme
sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel
şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
b) Yazılı olarak tek aşamalı ya da yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.
|Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:
a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.
c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere hizmet birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
|Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme
sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel
şartlar aranır:
a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde müdür yardımcısı olarak en az 1 yıl veya şube müdürlüklerine bağlı mühendis veya mimar olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,
b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,
|Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl ya da şube müdürlüklerine bağlı mühendis veya mimar olarak ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletmeler saymanı, sayman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da şef (idari), ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, ekonomist, fizikçi, kimyager, biolog, programcı, mütercim, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl ya da bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 10 yıl çalışmış olmak,
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c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,
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ç) Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak,
|
c) Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,
|
d) Eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
|
ç) Eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,
|
e) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili mühendislik fakültesinden mezun olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
|
d) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinin birinden mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya yedek parça depo müdür yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,
|
f) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için Enstitü müdürlüklerinde en az 5 yıl süre ile mühendis olarak görev yapmış olmak kaydıyla sonuçlanmış araştırma projelerinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak ya da bu bendin (1) numaralı alt bendinde aranan öğrenim şartını taşımayanlar için bu bentte yazılı diğer şartlarla birlikte orman fakültelerinde doktora yapmış olmak,
4) Etüt proje, odun dışı ürünler orman amenajman, amenajman rehberlik ve denetim orman mülkiyeti, orman kadastro ve toprak muhafaza başmühendisliklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için ilgili şube müdürlüğü veya başmühendislik hizmet biriminde en az 1 yıl süreyle çalışmış olmak,
5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer almayan başmühendislikler için bu bendin sadece (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
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f) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu bendin (4) numaralı alt bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak,
3) (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşıyanların enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmesi için enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,
4) (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşımayan mühendislerin enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmesi için araştırma başmühendisliklerinin görev alanına giren konuyla ilgili bir alanda doktora yapmış olmak kaydıyla enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,
5) Etüt proje, orman amenajman, amenajman rehberlik ve denetim, orman kadastro başmühendisliklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşımak kaydıyla ilgili başmühendislik hizmet biriminde mühendis kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
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e) Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya enstitü müdür yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğünde mühendis kadrosunda en az 10 yıl çalışmış olmak,
|
g) Fidanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
|
g) Fidanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve orman işletme, ağaçlandırma ve toprak muhafaza veya orman fidanlık şefi görevinde ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
|
ğ) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve Genel müdürlük hizmet birimlerinde şef, başmühendisliklerde mühendis veya kadastro komisyonu ormancı üyesi görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
|
h) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Atanılacak kadronun görev alanıyla ilgili mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
|
ğ) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,
2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,
|
ı) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,
|
h) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer birimlerin döner sermaye muhasebe hizmet birimlerinde veya Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde özel bütçe muhasebe hizmet birimlerinde ayrı ayrı veya toplam son 3 yıl çalışmış olmak,
|
i) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük hizmet birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,
|
ı) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
|
j) Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmet birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,
|
i) Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, teknisyen, laborant, haberleşme memuru kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
|
k) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük büro hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,
-----
l) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
-----
m) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,
-----
n) Anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf veya matbaacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
-----
o) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,
-----
ö) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek yüksek okullarının; Ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odundışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinden mezun olmak,
2) Kolluk kuvveti görevi yapmasına engel bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak,
----
p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
|
j) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, laborant, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
-----
k) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
5) Tekniker, programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,
-----
l) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,
3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
------
m) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf veya matbaacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
----
n) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,
4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,
-----
o) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek yüksekokullarının; ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odundışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
2) Kolluk kuvveti görevi yapmasına, silah kullanmasına ve arazi şartlarında çalışmasına engel bir hali olmadığına dair sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almış olmak,
3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
----
ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek,
4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolar ve bu kadrolar için aranacak özel şartlar şu şekildedir:
MADDE 8 - (1) Hukuk müşaviri, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, enstitü
müdürü, işletme müdür yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız
atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68
inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarının yanı sıra aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde son 5 yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak,
b) Bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) Hizmet birimlerinde şube müdürü, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,
ç) Enstitü müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dahil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da araştırma enstitülerinde başmühendis görevinde veya enstitüsü müdür yardımcısı kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,
3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma konuları ile ilgili bir alanda doktora yapmış olmak,
d) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak,
3) Orman işletme şefi görevinde en az 5 yıl çalışmış olmak,
e) Enstitü müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,
2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,
3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma konuları ile ilgili bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak,
gerekir.
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