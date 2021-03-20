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Fahrettin Altun'dan kadına şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hükümetimiz, kadına karşı şiddeti sona erdirmek ve kadının sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek için var gücüyle çalışacaktır." ifadesini kullandı.
 20 Mart 2021 22:32
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Fahrettin Altun'dan kadına şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 18 yılda her alanda olduğu gibi, temel hak ve özgürlüklerle birlikte, kadınların güçlendirilmesi noktasında da önemli reformlara imza atıldığını anımsattı.

Kadını nesne değil özne olarak gören bir anlayışla, sosyal hayatın inşasında yepyeni bir anlayışın hakim olmasının sağlandığını belirten Altun, "Kadınlarımız arasında başta eğitim ve seçilme hakkı olmak üzere birçok konuda çifte standart olmaması için devrim niteliğinde yeniliklere imza attık. Güçlü Türkiye'yi sadece güçlü kadınlarla inşa edebiliriz. İşte bu sebeple kadınlarımızın önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Altur, kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddeti engellemek adına başta "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", "Ceza Kanunu'nun 102. ve 103. maddeleri" ve "Anayasa'nın 10. ve 41. maddeleri" olmak üzere birçok yeni düzenleme yaptıklarına işaret etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"İç hukukumuzda yaptığımız bu düzenlemelerle 'kadına karşı şiddetle mücadele' noktasında hukuki altyapımızı güçlendirdik. Bundan sonra da çok daha dinamik bir bakış açısıyla kadınlarımızın kazanmış olduğu hakları daha da pekiştirmek için yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Hükümetimiz, kadına karşı şiddeti sona erdirmek ve kadının sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek için var gücüyle çalışacaktır."

Şunu açık ve net bir biçimde ifade etmek isteriz ki bizim amirimiz aziz milletimizdir. Bize yalnızca aziz milletimiz istikamet çizer. Daha düne kadar kadınlarımızı başörtüsü üzerinden ayrıştıran, kadınlarımızı eğitim, istihdam ve seçilme gibi en temel haklarından mahrum bırakanların bugün kadın hakları savunucusu taklidi yapmaları samimiyetten uzak bir davranıştır. Kendi içindeki sayısız taciz ve tecavüze sessiz kalan, en temel hak ve özgürlüklerden biri olan başörtüsünden dolayı onlarca yıl Türk kadınının her türlü hakkını gasbeden zihniyetin kadın ve insan hakları konusunda bize vereceği hiçbir ders yoktur."

Türkiye'nin tarihinin, Batı'cı müstemleke zihniyetin eziyetleri, zulümleri, yasakları ve çifte standartlarıyla dolu olduğunu vurgulayan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar 'demokrasi' adına bu ülkenin başbakanını astılar. 'Laiklik' adına bu ülkenin evlatlarının eğitim hakkını ellerinden aldılar. Onlarca yıl sürdürdükleri zulümlerin müsebbibi kendileri değilmiş gibi utanmadan demokrasi havariliğine soyunuyorlar. Terör örgütleriyle el ele gezip utanmadan vatan millet edebiyatı yapıyorlar. Şimdi de kadınlarımız üzerinden aziz milletimize karşı bir saldırının içindeler. Eğer gerçekten derdiniz bu ülkenin kadınları, insanları ve evlatlarıysa ilk iş olarak kendi içinizdeki taciz ve tecavüzlere ses çıkarırsınız. Sonra da terör örgütleriyle aranıza mesafe koyarsınız. Geçmişte yaptığınız zulümler için çıkıp milletimizden özür dilersiniz."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sayısız devrimi gerçekleştirdiğini belirten Altun, "Kadınlarımız her alanda daha aktif ve özgüvenli bir şekilde yer alıyor. Türkiye, aile ve toplum yapısı başta olmak üzere tüm dinamikleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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