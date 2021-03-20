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Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
 20 Mart 2021 22:52
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Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu Alişer Kod adlı C.A.M.'nin 2017 yılında Suriye'nin Haseke bölgesi Şeddade kampında 20 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitime müteakip Sterahat Vezir kampında görev aldığı 2019 yılı ocak ayından itibaren Deyrezzor Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı-asayiş olarak görevlendirildiği ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan C.A.M. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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