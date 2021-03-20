Kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
|20 Mart 2021 22:54
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Kütahya polisini harekete geçiren olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana geldi. Eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi. KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi'nde bir halı saha yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Eski sevgilisinin KADES'e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor.
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