1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkesir Valisi açıkladı: Vaka sayısı çok yükseldi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu virüsün yayılımıyla birlikte vaka sayısının çok yükseldiğini ifade ederek, "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor" dedi.
 20 Mart 2021 23:12
+Aa- Yazdır
Balıkesir Valisi açıkladı: Vaka sayısı çok yükseldi

Balıkesir'de mutasyonlu virüsün etkisiyle birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46'dan, 257.60'a yükseldi. Yüzde 49.36 oranındaki artışa rağmen, cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla, Balıkesir sokakları ve caddelerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını, kalabalık ortamlar oluşturmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal hesabından yaptığı açıklamayla, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi. Vali Şıldak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalı ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırmakta. Tüm kapalı alanlarda tedbirlere uyulması gerekiyor. İlimizin yüksek risk grubunda olmasıyla kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü de mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor! Lütfen zorunlu olmadıkça cumartesi günü dışarı çıkmayalım! Bütün tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz."

VATANDAŞLAR VE ESNAFTA YÜKSELİŞTEN RAHATSIZ

İş yerine gittiği için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirten Sevgi Eryılmaz, "Balıkesir ilinde vakaların sürekli olarak arttığını duyuyoruz. Bu yüzden buradan seslenmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun. Ben mecburiyetten dışarıdayım, işe gidiyorum" dedi.

Sadece kamu kurumlarının aldığı önlemlerle artışın engellenemeyeceğini dikkat çeken Esin Döndüoğlu ise, vatandaşların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Döndüoğlu, "Virüs vakalarının artması dikkatsizlik ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaşanıyor. Hala daha evlerde günler, toplu nişanlar yapılıyor. İhtiyacı olmadıktan sonra insanların bir arada durmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa esnafın iş yerleri kapalı kalacağı için işlerimiz oldukça zor. Sokaklara çıkmayı ve çarşı da yapılacak işleri daha uygun saatlerde yapılması gerekiyor. Yoksa Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuğun bağırsağından çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi
20 Mart 2021 23:16		 İstanbul'a kar geliyor
20 Mart 2021 22:42
32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
20 Mart 2021 21:17		 Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza
20 Mart 2021 21:08
İstanbul'da 3. dalga etkisi
20 Mart 2021 21:07		 Yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç, kurtarılamadı
20 Mart 2021 20:27
Koronavirüse yakalanan çift, 3 saat arayla hayatlarını kaybetti
20 Mart 2021 17:55		 Virüsü bulaştıran bir başka neden seyahat
20 Mart 2021 17:54
Harita mühendisi genç kadın, mesleğini bırakıp üretici oldu
20 Mart 2021 17:50		 'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti: Kırklareli
20 Mart 2021 16:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:24 - 'İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz'23:18 - Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakikada tespit ediliyor23:16 - Çocuğun bağırsağından çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi23:13 - Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke23:12 - Balıkesir Valisi açıkladı: Vaka sayısı çok yükseldi22:54 - Kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
22:52 - Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı22:42 - İstanbul'a kar geliyor22:32 - Fahrettin Altun'dan kadına şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama22:11 - Kupa Çocuk Odası Modelleri21:48 - İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı21:19 - Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi
21:17 - 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:08 - Koronaya inat pavyonu! 46 kişiye 186 bin TL ceza21:07 - İstanbul'da 3. dalga etkisi21:04 - HDP için ilk karar 15 gün sonra20:43 - 10 milyon kişi risk grubundaki konutlarda oturuyor
20:27 - Yamaç paraşütü kazasında yaralanan genç, kurtarılamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para almayan esnafa yanıt
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Berat Albayrak dönüyor mu? BBC'den kabine değişikliği iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağaltmak 1
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 2
kaybolan meslekler 2
soğdca 1
ameliyat olmaktan korkmak 1
kağıttan hayatlar 1
eşkal 2
altar 2
bize özgü ezber bilgiler 3
taman 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam