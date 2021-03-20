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Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Türkiye ile yapılan iş birliğin her geçen gün güçlenerek stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini ifade ederek, "Türkiye gerçekten kardeş bir ülke. Kardeş Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.
 20 Mart 2021 23:13
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Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi hafta içi Türkiye'de temaslarda bulundu. Bakan Tileuberdi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi) İstanbul'daki genel merkezi, ziyareti sırasında Ankara temaslarını Demirören Haber Ajansı (DHA) Dış Haber Müdürü Emre Diner'e değerlendirdi. Türkiye'nin iyi bir partner olduğuna dikkat çeken Tileuberdi, "Şunu söylemek isterim ki, bu yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüdür. Türkiye Kazakistan'ı uluslararası alanda tanıyan ilk ülkedir. Gelecek yıl Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız" dedi.

"İLİŞKİLER ORTAKLIK DÜZEYİNE YÜKSELDİ"

Ankara'da çok sıcak karşılandığını ifade eden Tileuberdi, " Ankara'da çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildim. Çok iyi anlaştığım mevkidaşım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile politik, ekonomik alanındaki iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik. Kazakistan-Türkiye iş birliği her geçen gün güçlenerek stratejik ortaklık düzeyine yükseldi. Stratejik ortaklığın oluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in özel bir role sahip olduğu tarihi bir gerçektir" diye konuştu.

TÜRKİSTAN'DAKİ ZİRVEYE ODAKLANDIK

Kazakistan'ın girişimiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi, 31 Mart'ta "Türkistan-Türk Dünyasının Manevi Başkenti" başlığıyla Türkistan şehrinde düzenlenecek olan zirveye dikkat çeken Bakan Tileuberdi, "Bu toplantıyı önemsiyoruz. Ve çok çalışmalıyız. Bu zirveye odaklandık. Çünkü, Türk Konseyi'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin değerlendirileceği zirvede, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği arttırmak için atılacak adımlar bölgesel meseleler görüşülecek. Türkistan toplantısından sonra İstanbul Zirvesinde Türk Konseyi tarafından hazırlanan 2040 Türk Dünyası Vizyonu da masaya yatırılacak"dedi.

MACARİSTAN TÜRK DÜNYASI İLE GÜÇLÜ BAĞLAR KURUYOR

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi) gözlemci statüsünde bulunan Macaristan ile Türk dünyası arasındaki ilişkilere de değinen Bakan Tileuberdi, " Türk dünyasının özverili çalışmalarının en güzel örneği Macaristan. Türk dünyasının ilişkileri son derece önemli ve sevindirici bir gelişme. Macaristan, Türk Konseyi ülkelerine yönelik iş birliği ve dayanışma adımlarıyla, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirdi. Macar halkının Türk dünyasının tarihi, kültürü ve dili ile kurduğu bağ dayanışmada etkili olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE GERÇEKTEN KARDEŞ BİR ÜLKE"

Dünyanın en güzel kenti olan İstanbul'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi, "Türkiye gerçekten Kardeş bir ülkedir. Kardeş Türkiye ile bire bir ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.
DHA
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