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21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
 21 Mart 2021 00:00
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21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.

(Sivas/11.00)

2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasını izleyecek.

(İstanbul/19.00)

2- Süper Lig'de 31. haftada Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Antalya/Konya/13.30/Denizli/16.00)

3- TFF 1. Lig'in 27. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-Beypiliç Boluspor ve Adanaspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.30/Manisa/Ankara/16.00/Adana/19.00)

4- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. gruplarda 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı çevrim içi düzenlenecek.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İzmir/17.30/Bursa/20.00)

7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesine Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla devam edilecek.

8- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği, down sendromlu ve mental özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.

9- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuva, grekoromen stildeki müsabakalarla tamamlanacak.

(Budapeşte/18.45-22.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 17. haftanın 5 karşılaşması oynanacak.

Anadolu Ajansı
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