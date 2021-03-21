21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
|21 Mart 2021 00:00
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1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.
(Sivas/11.00)
2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasını izleyecek.
(İstanbul/19.00)
2- Süper Lig'de 31. haftada Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.
(Antalya/Konya/13.30/Denizli/16.00)
3- TFF 1. Lig'in 27. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor, Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-Beypiliç Boluspor ve Adanaspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/13.30/Manisa/Ankara/16.00/Adana/19.00)
4- Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. gruplarda 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.
5- Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı çevrim içi düzenlenecek.
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İzmir/17.30/Bursa/20.00)
7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final mücadelesine Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla devam edilecek.
8- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği, down sendromlu ve mental özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.
9- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuva, grekoromen stildeki müsabakalarla tamamlanacak.
(Budapeşte/18.45-22.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 17. haftanın 5 karşılaşması oynanacak.
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