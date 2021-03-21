Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik
|21 Mart 2021 00:44
|+Aa- Yazdır
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3731
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katma kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."
MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
21 Mart 2021 00:54
|YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik
20 Mart 2021 12:34
|Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:38
|Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:36
|Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Mart 2021 02:33
|Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik
18 Mart 2021 00:13
|TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi
16 Mart 2021 00:46
|Jandarma Genel Komutanlığı, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini yayımladı
11 Mart 2021 01:29
|AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
09 Mart 2021 08:07
|Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
09 Mart 2021 01:35