1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3731)
 21 Mart 2021 00:44
+Aa- Yazdır
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3731
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katma kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
21 Mart 2021 00:54		 YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik
20 Mart 2021 12:34
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:38		 Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:36
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Mart 2021 02:33		 Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik
18 Mart 2021 00:13
TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi
16 Mart 2021 00:46		 Jandarma Genel Komutanlığı, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini yayımladı
11 Mart 2021 01:29
AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
09 Mart 2021 08:07		 Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
09 Mart 2021 01:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:54 - 10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı00:50 - Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak00:44 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik00:34 - Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası00:01 - Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti00:00 - 21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
23:39 - İzmir Valisi: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz23:27 - Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti23:24 - 'İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz'23:18 - Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakikada tespit ediliyor23:16 - Çocuğun bağırsağından çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi23:13 - Kazakistan Dışişleri Bakanı: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
23:12 - Balıkesir Valisi açıkladı: Vaka sayısı çok yükseldi22:54 - Kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı22:52 - Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı22:42 - İstanbul'a kar geliyor22:32 - Fahrettin Altun'dan kadına şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama
22:11 - Kupa Çocuk Odası Modelleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Köçekçe 1
rençber 2
geriye ket vurma 1
Bozacının şahidi şiracı 1
Sezen Aksu 1
durulmak 1
Nalan Altınörs 1
yumurta akı 3
bize özgü ezber bilgiler 3
ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 3
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam