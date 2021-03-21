10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Resmi Gazetede, içinde Bakanlıkların da olduğu bazı kurumlara ait dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı.
|21 Mart 2021 00:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün de aralarında olduğu 10 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetede yayımlanan "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2021/172)" için tıklayınız.
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