Küçükçekmece'de kaza yapan polis minibüsü yan yattı: 2 yaralı
|21 Mart 2021 06:30
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Olay, saat 23:30 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yol üzerinde seyir halinde olan polis minibüsü, 34 CSC 966 plakalı otomobil ve 34 TCU 25 plakalı ticari taksinin karıştığı kazada ani fren yaparak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis minibüsü savrularak yan yattı. Minibüs içerisinde bulunan polis memurunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil ve taksinin karıştığı kazada yaralanan olmazken polis minibüsü içerisinde yaralı halde bulunan 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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