Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar

Cep telefonu devleri yerli modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor. İlk adım Çinli Oppo'dan geldi. Tuzla'daki fabrikada Maxreal firması ile üretime başlayan Oppo yerli modeli Oppo A15s'i resmen duyurdu. Modelin fiyatı 2.499 lira olarak açıklanırken telefonun önümüzdeki hafta içerisinde raflarda yerini alması bekleniyor.

Hükümetin ülkemize yapılacak olan yatırımlar için açıkladığı teşvik planının ardından Oppo, Samsung, TCL, Vivo, Xiaomi ve Tecno Türkiye'ye dair yatırım planlarını açıklamıştı. Türkiye'de cep telefonu üretimi için 50 milyon dolarlık yatırım bütçesi ayıran Oppo Tadım'ın Tuzla'daki fabrikası için anlaşmaya varmıştı. Fabrika kurulum çalışmalarına geçen yıl kasım ayında başlayan Oppo, ilk olarak iş ilanına çıktı. Diğer yandan Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Yaklaşık üç ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Oppo'nun CKD sistemiyle kurduğu fabrikada 'Made in Türkiye' ibareli ilk modeli A15s mart ayı başında banttan inerken teslimatlar ise tamamlandı.

EN ÇOK SATAN MODELLERDEN

Halihazırda Hindistan pazarında satışta olan cihaz, yerli üretim ile birlikte ilk defa Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak. Giriş seviyesi olarak sınıflandırılan Oppo A15s uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle markanın en çok satan modelleri arasında yer alıyor. 6,52 inç HD+ ekrana sahip olan Oppo A15s, IPS LCD ekran paneli kullanıyor. 720x1.600 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alan telefon, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik algılayıcı yer alan modelde 5 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Yerli üretim fiyatlara da olumlu yansıyor. Malum şuan yurt dışından getirilen ithal telefonlara 200 dolar vergi alınıyor. 2.499 lira fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Oppo A15s ile bunun bir kısmı tüketicinin cebinde kalacak.

Xiaomi Avcılar'da start verdi

Oppo ve Samsung'un ardından Xiaomi de ülkemizdeki üretim hazırlıklarını tamamladı. Xiaomi'nin Türkiye'de üreteceği model kesinlik kazanmış durumda. Xiaomi Avcılar'daki fabrikasında ilk etapta Redmi 9C modelini üretecek. Halihazırda bu model 1900 TL civarında fiyatlardan satılıyor. Yerli üretim ile yüzde 30 civarında bir indirim uygulanırsa bu modelin fiyatının 1.500 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor. Redmi 9C'nin tüketiciyle buluşması ise nisan başında gerçekleşecek. İlk etapta giriş ve orta segmente odaklanacak olan Xiaomi'nin ilerleyen yıllarda üst segment modellerini de ülkemizde üretmesi bekleniyor. Finlandiya menşeli Salcomp ile Avcılar'da 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Xiaomi, Türkiye'ye toplamda 30 milyon dolarlık yatırım yapacak. 5 milyon üretim kapasitesine sahip tesiste 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Redmi 9C'nin özellikleri:

¥ Ekran: 6,53 inç büyüklüğünde 1.600 x 720 çözünürlüğünde LCD

¥ İşlemci: 2,3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga seti

¥ Depolama: 32 GB dahili depolama birimi / 512 GB'ye kadar microSD kart desteği

¥ Kamera: 13 MP ana + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP derinlik sensörü ve 5 MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh

OPPO A15s'in özellikleri:

¥ Ekran: 6,52 inç HD+ IPS

¥ İşlemci: MediaTek Helio P35

¥ Grafik: PowerVR GE8320

¥ RAM: 4 GB

¥ Depolama: 64 GB (256 GB'ye kadar MicroSD desteği)

¥ Arka kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

¥ Ön kamera: 8 MP

¥ Batarya: 4.230 mAh

¥ Şarj: 10 Watt

Casper'ın ilk yerli telefonu: Via F20

Cep telefonu devleri Türkiye'de üretim yapmaya devam ederken Türk teknoloji devi Casper'dan da yerli üretim atağı geldi. Casper ilk yerli üretim modeli VIA F20'yi Türk kullanıcılarla buluşturdu. 6,55 inç büyüklüğünde HD+ hole ekran teknolojisinin kullanıldığı F20, Incell Ekran Teknolojisi ile daha canlı bir görüntü sunuyor.

Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip telefon, 48+5+2+2 MP dörtlü arka kamera ve 8 MP ön kamera ile geliyor. Yapay zeka özellikleriyle donatılan cihaz 14 farklı çekim modu ile de zengin içerikler sunuyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliği ise güçlü bataryası. Casper VIA F20 5.000 mAh batarya ile tek şarj ile iki günden fazla kullanım vadediyor. Kullanıcılar tek şarj ile 32 saat boyunca kesintisiz konuşabiliyor, 11 saat boyunca film seyredebiliyor, 31 saat boyunca müzik dinleyebiliyor. Beyaz, mavi ya da yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilen Casper VIA F20'nin fiyatı, 2.699 TL olarak açıklandı.

Casper VIA F20'nin özellikleri:

¥ Ekran: 6,55 inç IPS In-cell

¥ İşletim sistemi: Android 10

¥ İşlemci: MediaTek Helio P35 2,3 GHz +1,8 GHz 8 çekirdekli

¥ Kamera: Arka 48MP+5MP+2MP+2MP Ön: 8 MP

¥ Hafıza: 128 GB dahili hafıza / 4GB RAM

¥ Artırılabilir hafıza: 256 GB

¥ Batarya: 5.000 mAh

ÖMER TEMÜR