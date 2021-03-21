Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı
|21 Mart 2021 07:06
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte koronavirüs aşısı yaptıran sağlık çalışanları arasındaki vaka sayılarının yüzde 90 düştüğünü söyledi.
Türkiye'nin aşılamada dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyleyen Benli, "Bu gurur verici bir durum. Aşılamayı ilimizde konuşacak olursak hedef nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılandı. Şu anda ikinci doz aşılama devam ediyor. Aşının bir koruyuculuk durumu var. Biz bu koruyuculuğu sağlıkçılar olarak çok iyi görüyoruz. Sağlıkçıların önceki ve şimdiki durumunu kıyasladığımız zaman yüzde 90'a varan bir düşüş görüyoruz. Bu şunu gösteriyor; aşı gerçekten koruyucu bir durum. Fakat 'aşı yüzde 100 koruyor' şeklinde yaklaşarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.
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