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Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde

Kovid-19'un 4 renkli risk haritasına göre 'turuncu' renkle gösterilen yüksek riskli şehirlerde yaşayan nüfusun toplamı 41 milyona yaklaşıyor. Çok riskli olup 'kırmızı' renk ile gösterilen illerde 32 milyon, 'sarı' renkli orta riskli illerde 9 milyon kişi yaşıyor.
 21 Mart 2021 07:15
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Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde

Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kovid-19 risk haritası her hafta güncellenmeye devam ediyor. Yüz binde bir vaka oranlarına göre yapılan risk değerlendirmesiyle iller, (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılıyor. Bu kentlerde yaşayan nüfusun oranları ise şöyle:

32 MİLYON KIRMIZI ALANDA

6-12 Mart tarihlerini kapsayan güncel risk haritasında yüz binde 100'ün üstünde kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli 25 il bulunuyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Konya, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane'nin toplam nüfsu 32 milyon 346 bin 606 kişiyi buluyor.

ÇOĞUNLUK TURUNCUDA

Son açıklanan koranavirüs risk haritasında turuncuyla gösterilen yüksek riskli il sayısı ise 41. Ardahan, Iğdır, Hatay, Gaziantep, Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, Antalya'nın toplam nüfusu ise 40 milyon 774 bin 57.

ORTA RİSKLİDE 9 MİLYON

Son haritada yüz binde 10-35 arası orta riskli sarı iller Kars, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa. Bu 12 şehirde ise 9 milyon 653 nüfus bulunuyor.

EN RİSKSİZ 1 MİLYON KİŞİ

Yüz binde 10'un altındaki riskin en az olduğu ve mavi ile gösterilen Şırnak, Hakkari, Siirt illerinde 1 milyon 149 bin kişi yaşıyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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