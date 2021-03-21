Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
|21 Mart 2021 07:15
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Koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kovid-19 risk haritası her hafta güncellenmeye devam ediyor. Yüz binde bir vaka oranlarına göre yapılan risk değerlendirmesiyle iller, (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırılıyor. Bu kentlerde yaşayan nüfusun oranları ise şöyle:
32 MİLYON KIRMIZI ALANDA
6-12 Mart tarihlerini kapsayan güncel risk haritasında yüz binde 100'ün üstünde kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli 25 il bulunuyor. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Konya, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane'nin toplam nüfsu 32 milyon 346 bin 606 kişiyi buluyor.
ÇOĞUNLUK TURUNCUDA
Son açıklanan koranavirüs risk haritasında turuncuyla gösterilen yüksek riskli il sayısı ise 41. Ardahan, Iğdır, Hatay, Gaziantep, Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kahramanmaraş, Adana, Çorum, Antalya'nın toplam nüfusu ise 40 milyon 774 bin 57.
ORTA RİSKLİDE 9 MİLYON
Son haritada yüz binde 10-35 arası orta riskli sarı iller Kars, Ağrı, Muş,
Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Uşak, Şanlıurfa. Bu
12 şehirde ise 9 milyon 653 nüfus bulunuyor.
EN RİSKSİZ 1 MİLYON KİŞİ
Yüz binde 10'un altındaki riskin en az olduğu ve mavi ile gösterilen Şırnak, Hakkari, Siirt illerinde 1 milyon 149 bin kişi yaşıyor.
Yasemin Asan
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