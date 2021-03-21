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Şiddet gören kadın iş yerine sığınıyor!

Yapılan araştırmaya göre, pandemi sürecinde kadınların evdeki fiziksel ve psikolojik şiddetten kaçmak için iş yerinde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı
 21 Mart 2021 07:32
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Şiddet gören kadın iş yerine sığınıyor!

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; "Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet" raporu, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınların pandemi sürecinde iş yerlerinde çalışmaya devam ederek kendilerini korumaya çalıştıklarını ortaya koydu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu; TÜSİAD iş birliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteğiyle 2014 yılında başlattığı "İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" projesi kapsamında hazırladığı "Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet" raporu yayımlandı. Buna göre; katılımcıların yüzde 64.2'si eş ya da sevgilisi ile aynı evi paylaşıyor. Katılımcıların yüzde 72.6'sının eğitim seviyesinin üniversite ve üstü olduğu görülüyor. Toplam bin 163 kişinin katıldığı çalışmanın çarpıcı sonuçları ise şöyle: Kadın katılımcıların yüzde 12.2'si son üç ayda en az bir kez fiziksel şiddet, yüzde 8.6'sı en az bir kez cinsel şiddete maruz kaldığını belirti. Yüzde 57.6'sı ise son üç ay içerisinde en az bir kez psikolojik şiddet olarak nitelenen davranışa maruz kaldığını ifade etti.

Sonuçlar, fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınların pandemi sürecinde işyerlerinde çalışmaya devam ederek kendilerini korumaya çalıştıklarını düşündürüyor. Pandemi sırasında son üç ay içerisinde en az bir kere fiziksel ve cinsel şiddet yaşadıklarını rapor eden evli veya bir ilişki içerisinde olan kadınların yaklaşık yüzde 50'si, pandemi sonrasında işyerinde çalışmaya geri dönmek isterken sadece yüzde 10'u olabildiğince sık evden çalışmaya devam etmek istiyor.

Erkeklere sosyal, ekonomik, fiziksel ve psikolojik şiddet içeren davranışlar ayrı ayrı belirterek bu davranışları gösterip göstermedikleri sorulduğunda ise yüzde 65 gibi yüksek oranda, erkeğin son üç ay içerisinde bu tip davranışları en az bir kere birlikte olduğu kadına karşı gösterdiğini kabul ettiği görülüyor. Bu davranışlar arasında maaşını kontrol etme, başka erkeklerle konuşmasına sinirlenme, ailesi ve arkadaşlarından uzaklaştırma yer alıyor. Bu oranlar şiddet algısının fiziksel şiddetle sınırlı olduğunu gösteriyor.

Ev güvensiz mekan oldu

Raporu değerlendiren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, pandemi döneminde evlerin çoğu kadın için güvensiz mekanlar haline geldiğini belirtti. UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami de, Kovid 19 salgını süresince Türkiye'de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünya çapında muazzam arttığını belirterek, "Artık harekete geçip tek bir gün değil 365 gün 'Şiddete hayır' deme zamanıdır" dedi.

Saklıyorlar

Şiddet gören kadınların yarısına yakını bu durumu kimseyle paylaşmadıklarını belirtirken, hiçbir kadının bu durumu işyeri ile paylaşmaması dikkat çekiyor. Öte yandan ankete katılan tüm çalışanların yüzde 10.3'ü pandemi sürecinde bir ya da daha fazla iş arkadaşının şiddete maruz kaldığını duyduklarını belirtti. İdari işler ve işçi pozisyonlarında çalışan kadınlar, eşiyle aynı evde yaşayan akademisyen, yönetici ve uzman pozisyonlarında çalışan kadınlara kıyasla anlamlı derecede daha fazla fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.
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