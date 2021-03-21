SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi hava harekatları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte. PKK nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, Kuzey Irak'taki teröristler SİHA ve İHA korkusu nedeniyle kamplarda kamuflajlı kıyafetler ile dolaşmaya başladı. Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

GÖRÜNTÜLERE SABAH ULAŞTI

İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekatlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütte yaşanan korku ve panik SABAH'ın ulaştığı çok özel görüntülere yansıdı.

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Gara bölgesinde önceki gün terör kamplarında Nevruz'u kutlayan ve aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu teröristler hava harekatından korunmak için kamuflaja büründü.

KİLİS İÇİN BEDEL ÖDETİLDİ

En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekatı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti. Teröristler kamuflajla kendilerini saklamaya çalışsa da, İHA ve SİHA'lardan kurtulmaları mümkün değil. Son bir yılda 65'i İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listelerinde olmak üzere 200 PKK'lı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Kilis'e atılan roketlere misilleme olarak Suriye Tel Rıfat'ta 20'den fazla PKK/YPG hedefi imha edildi.

Hüseyin KAÇAR