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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
 21 Mart 2021 08:36
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı 19 YEKA belirlendi.

Alanlar; Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinden seçildi.
Anadolu Ajansı
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