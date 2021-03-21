Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
|21 Mart 2021 08:36
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