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Küfürbaz savcı ile ilgili iddianame kabul edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) devlet büyüklerine Twitter'dan açtığı 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespiti nedeniyle açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı.
 21 Mart 2021 08:50
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Küfürbaz savcı ile ilgili iddianame kabul edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oybirliğiyle kabul edildi.

3 Mayıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak Ö.M.G. hakkındaki iddianamede, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da oluşturulduğu anlatıldı. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise 0530.....39 olduğu belirlendi. Hesabın, Ö.M.G.'nin cep telefonuna kayıtlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

HSK da Savcı Ö.M.G. hakkında idari soruşturma yürütüyor. Ö.M.G., soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Dairesi karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Sabah
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