Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|21 Mart 2021 09:03
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