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Camcılar ürün bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor

Camcılar ürün bulamamaktan şikayetçi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 19'uncu Grup Meslek Komitesi (Cam ve Hırdavat) üyeleri ile bir araya geldi. Sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, camcıların ürün tedarik sıkıntısının büyük sıkıntılara yol açtığını söyledi.
 21 Mart 2021 09:13
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Camcılar ürün bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor

Konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Yönetim Kurulu'nda da gündeme getirdiğini ifade eden Çetin, konunun yalnızca Antalya özelinde değil Türkiye genelinde büyük bir problem olduğunu söyledi. Tüm camcıların tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden ATSO Meclis Üyesi Raşit Tabaklar ise "Şu an üretimde büyük bir eksik söz konusu. Bizler ya cam bulamıyoruz ya da çok yüksek fiyattan tedarik edebiliyoruz. Örneğin, fabrikadan 10 liraya çıkan cam biz bayilere 16 liraya geliyor. Bizler de bu fiyattan aldığımız ürünü son tüketiciye daha yüksek fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Hem tüketici hem bizler çok zor durumda kalıyoruz" dedi.

ACİL ÇÖZÜM GEREK

Türkiye'de ithal cam için de kota uygulandığını belirten Tabaklar, "Sektör olarak en yakın zamanda bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"CAM İÇİN UYGULANAN KOTA KALDIRILMALI"

TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarını da ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Cam için uygulanan kotanın kaldırılmasını talep ederek sektörün sorununu çözmek istiyoruz. Bu kota uygulandığı sürece hem bayiler hem tüketiciler fahiş fiyatlara maruz kalacaklar. Bunun önüne geçmek için her yoldan girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İsmail AKIN
Sözcü
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