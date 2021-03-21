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Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulut engeline takıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde 257 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi.
 21 Mart 2021 09:23
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Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulut engeline takıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında ilçe meydanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak etkinlik düzenlendi.

Sabah namazının ardından başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerle devam etti.

Meydanda kurulan dev ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen ve cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalışan vatandaşlar, bu sırada tekbir ve salavatlar getirdi.

Saat 06.33'te gerçekleşmesi ve yaklaşık 5 dakika sürmesi beklenen hadise, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmeyince vatandaşlara dev ekrandan eski görüntüler izletildi.

Vatandaşlardan Mehmet Şakir Özmazı, AA muhabirine, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefa borcu olarak üstadı İsmail Fakirullah Hazretleri için bu düzeneği hayata geçirdiğini ifade ederek, "Ekinoks günlerinde doğan ilk güneş, üstadın başucunu aydınlatmaktadır. Sabah erken geldik ve izlemeye çalıştık fakat bulut engeline takıldığı için izleme imkanına sahip olamadık. Geçen senelerdeki görüntüleri izleyerek o manevi atmosfere dahil olduk." diye konuştu.

Songül Özer de ilk defa hadiseyi yerinde izlemek için ilçeye geldiğini bildirerek, "Görmeyi çok istiyorduk. İlk defa geldim ama şanssızlığıma izleyemedik. İnşallah eylülde tekrar geleceğiz." dedi.

Süheyla Dilan Oyit de sabahın erken saatlerinde hadise için bir araya geldiklerini ve o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi planladıklarını ifade etti.

Hadisenin bulut engeline takıldığını aktaran Oyit, şunları kaydetti:

"Telefonlarımızla görüntüler çekmeye devam ettik ama o vakitte güneş doğmadı. Artık eylül ekinoksunda tekrar geleceğiz. İnşallah o zaman canlı bir şekilde göreceğiz. Bugün burada yine de o manevi atmosferi hissettik."

Etkinliğe, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kaymakam Lokman Düzgün, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneş, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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