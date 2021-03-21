1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu (THK), Balıkesir, Adana, Aksaray, Elazığ, Eskişehir, Muş, Ordu ve Manisa'daki bazı taşınmazlarını satacak.
 21 Mart 2021 09:41
+Aa- Yazdır
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satış için gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, apartman, bağımsız bölüm, mesken, tarla ve fındıklık gibi gayrimenkuller yer alıyor.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin tekliflerin, 15 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar "www.winvestate.com" internet adresindeki e-teklif sistemi üzerinden verilmesi gerekiyor.

Şartname de aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı
21 Mart 2021 12:21		 Enerjide acele kamulaştırma kararı
21 Mart 2021 08:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
21 Mart 2021 08:36		 Kırmızı kategorideki ilde 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı
21 Mart 2021 06:23
Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
21 Mart 2021 00:01		 Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakikada tespit ediliyor
20 Mart 2021 23:18
Ordu - Giresun sınırı yeniden belirlendi
20 Mart 2021 21:19		 Görevden uzaklaştırılan Jandarma personeli için düzenleme
20 Mart 2021 18:57
96 bin personelin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 denetimi
20 Mart 2021 17:59		 Tren seferleri 1 yıl sonra hizmete girdi
20 Mart 2021 15:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor12:25 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı12:21 - Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı12:19 - Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor12:15 - Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar12:04 - Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
11:59 - 2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi11:58 - Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında11:56 - FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu11:55 - Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı11:51 - Bakan Varank: HAVELSAN dünyada da 'marka' olmuş bir kuruluşumuz11:48 - Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
11:35 - Belediye başkanı adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı11:25 - Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor11:17 - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede iç hukuka odaklanacak11:10 - 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'11:08 - Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
11:03 - Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
Gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dereiçi Köyü 1
kırmızı kazak 3
sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 2
30 yıl sonra bile kol kola dolaşan çift 2
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 1
sağaltmak 1
hibrit 2
videoları hızlandırıp izlemek 3
gözden kaçırmak 2
içmeden sarhoş olan insan 3
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam