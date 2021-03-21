1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile yanındaki 3 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
 21 Mart 2021 10:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçtiğimiz 12 Mart günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. Terörist olduğu ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
21 Mart 2021 11:59		 FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
21 Mart 2021 11:56
Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
21 Mart 2021 11:48		 Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
21 Mart 2021 10:50
Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı
21 Mart 2021 10:25		 SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
21 Mart 2021 10:10
MSB: Komandolarımıza ateş açan 8 terörist öldürüldü
21 Mart 2021 09:59		 Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı
20 Mart 2021 22:52
TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi
20 Mart 2021 14:25		 FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı
20 Mart 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor12:25 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı12:21 - Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı12:19 - Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor12:15 - Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar12:04 - Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
11:59 - 2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi11:58 - Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında11:56 - FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu11:55 - Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı11:51 - Bakan Varank: HAVELSAN dünyada da 'marka' olmuş bir kuruluşumuz11:48 - Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
11:35 - Belediye başkanı adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı11:25 - Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor11:17 - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede iç hukuka odaklanacak11:10 - 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'11:08 - Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
11:03 - Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
Gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duru 2
olmuşla ölmüşü tartışmak 2
endüstri 4.0 2
döş 1
antioksidan 1
toga 1
fit olmak 1
yolgeçen hanı 1
Sezen Aksu 1
buğday 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam