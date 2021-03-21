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Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı

Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba yapılacak. Sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olan kongreye, 11 siyasi parti davet edildi
 21 Mart 2021 11:08
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Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı

Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.

Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003'de Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet'in 11 Mart 2003'te istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

- İlk kongre, Ekim 2003'te

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partiyi 3 Ekim 2009'a kadar yöneten isimler, aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimi, genel seçim ve anayasa değişikliği referandumundan başarıyla çıktı.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'si, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü.

Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 9 Ekim 2009'da yaptı.

AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.

- AK Parti'nin ilk olağanüstü kongresi

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 1. Olağanüstü Kongresi'ni toplayan AK Parti'nin yeni Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, Davutoğlu'nun genel başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

- AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

- 16 Nisan'daki tarihi oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

- Erdoğan yeniden Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Erdoğan, partinin yetkili organlarında, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yaptı ve birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı.

- 6. Olağan Büyük Kongre

Kongrede yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yer alabilmişti.

Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.

- 7. Olağan Büyük Kongre

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.

Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.
Anadolu Ajansı
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