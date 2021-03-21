1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
 21 Mart 2021 11:48
+Aa- Yazdır
Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Zengin hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Kurul, Zengin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

- Zengin hakkındaki mütalaadan

İbrahim Zengin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, davanın esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ bağına dair tespitlere yer verilmişti.

Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Zengin'in mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirilmişti.

Zengin'in, örgütün stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı belirtilen mütalaada, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u üç ayrı hat üzerinden kullandığı ifade edilmişti.

Sanığın, FETÖ'nün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlarının anlatıldığı mütalaada, Zengin'in YSK'ye seçilmesinin sağlandığı kaydedilmişti.

Mütalaada, örgütün gizliliğinin sağlanması amacı kapsamında da çalışma yürüten Zengin'in, örgüt menfaatleri kapsamında hareket ettiği vurgulanmıştı.

FETÖ üyelerinin morallerinin yüksek tutulmasına yönelik çaba sarf eden sanığa yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda örgüt tarafından fikir sorulduğuna işaret edilen mütalaada, Zengin'in FETÖ'ye ileri derece bağlığı nedeniyle çocuklarıyla yakından ilgilenildiği belirtilmişti.

- Hücre yapılanmasında yer almış

Mütalaada, Zengin'in asker olan oğlunun darbeye teşebbüsten beraat ettiği ancak örgüt üyeliği suçundan ceza aldığı, diğer oğlunun da askeri okullara hazırlandığı ve sınavda çıkacak soruların cevaplarının verildiği ifade edilmişti.

Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği bildirilmişti.

Esas hakkındaki mütalaada, İbrahim Zengin'in, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
21 Mart 2021 11:59		 FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
21 Mart 2021 11:56
Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
21 Mart 2021 10:50		 Bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
21 Mart 2021 10:35
Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ şüphelisi yakalandı
21 Mart 2021 10:25		 SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
21 Mart 2021 10:10
MSB: Komandolarımıza ateş açan 8 terörist öldürüldü
21 Mart 2021 09:59		 Sınırı geçmeye çalışan terörist jandarmaya yakalandı
20 Mart 2021 22:52
TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi
20 Mart 2021 14:25		 FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı
20 Mart 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor12:25 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı12:21 - Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı12:19 - Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor12:15 - Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar12:04 - Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
11:59 - 2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi11:58 - Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında11:56 - FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu11:55 - Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı11:51 - Bakan Varank: HAVELSAN dünyada da 'marka' olmuş bir kuruluşumuz11:48 - Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
11:35 - Belediye başkanı adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı11:25 - Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor11:17 - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede iç hukuka odaklanacak11:10 - 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'11:08 - Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
11:03 - Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
Gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlarnet sözlük sorunları 4
21.03.2021 beşiktaş ile fenerbahçe maçı 1
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 2
videoları hızlandırıp izlemek 3
eşkal 2
Dereiçi Köyü 1
gaza getiren şarkılar 2
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 4
yumurta akı 3
profiterol 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam