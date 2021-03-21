Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
|21 Mart 2021 11:48
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Zengin hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
Kurul, Zengin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
- Zengin hakkındaki mütalaadan
İbrahim Zengin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, davanın esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ bağına dair tespitlere yer verilmişti.
Terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı vurgulanan mütalaada, Zengin'in mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtaydaki görevi süresince de devam ettiği bildirilmişti.
Zengin'in, örgütün stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı belirtilen mütalaada, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u üç ayrı hat üzerinden kullandığı ifade edilmişti.
Sanığın, FETÖ'nün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlarının anlatıldığı mütalaada, Zengin'in YSK'ye seçilmesinin sağlandığı kaydedilmişti.
Mütalaada, örgütün gizliliğinin sağlanması amacı kapsamında da çalışma yürüten Zengin'in, örgüt menfaatleri kapsamında hareket ettiği vurgulanmıştı.
FETÖ üyelerinin morallerinin yüksek tutulmasına yönelik çaba sarf eden sanığa yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda örgüt tarafından fikir sorulduğuna işaret edilen mütalaada, Zengin'in FETÖ'ye ileri derece bağlığı nedeniyle çocuklarıyla yakından ilgilenildiği belirtilmişti.
- Hücre yapılanmasında yer almış
Mütalaada, Zengin'in asker olan oğlunun darbeye teşebbüsten beraat ettiği ancak örgüt üyeliği suçundan ceza aldığı, diğer oğlunun da askeri okullara hazırlandığı ve sınavda çıkacak soruların cevaplarının verildiği ifade edilmişti.
Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği bildirilmişti.
Esas hakkındaki mütalaada, İbrahim Zengin'in, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtilmişti.
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