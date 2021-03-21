2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen YTS'lerin, sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında 2019'da 1595, 2020'de 1019, 2021'in 2,5 aylık döneminde de 150 olmak üzere 67 uyruktan 2 bin 764 YTS yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen YTS'lerin uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin iade edilmiş olması dikkati çekti.

Buna göre; 2019'da 11 AB ülkesinden 117, 2020'de 8 AB ülkesinden 95 ve 2021'in 2,5 aylık döneminde 3 AB ülkesinden 12 YTS sınır dışı edildi. Böylece AB ülkelerine sınır dışı edilen YTS sayısı 224 oldu.

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66'sının Fransa, 57'sinin Almanya, 22'sinin Hollanda, 14'ünün İsveç ve 7'sinin İsviçre uyruklu olduğu belirlendi.