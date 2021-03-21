1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor

Eskişehir'de pamuktan mantar üreten tek kadın olan Özlem Çınar, 600 metrekarelik alanlı 4 odada yetiştirdiği ürünleriyle siparişlere yetişemiyor.
 21 Mart 2021 12:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çınar, ev hanımıyken 4 yıl önce ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla mantar üretim işine başvurdu. İlk başında işi nasıl yapacağı konusunda bilgi sahibi olması gerektiği düşünen Çınar, gerekli eğitimler alırken, diğer mantar türlerine göre kompostoyu pamukla sağlanan mantarın insanlar için daha faydalı ve üretim de bol olduğu öğrendi. Özlem Çınar, bir ortak bularak Aşağısöğütönü mahallesinde bir mantar üretim tesisi kurdu ve pamukla mantar üretmeye başladı. İlk veriminden beri çokça sipariş alan Çınar, artık gelen siparişlere yetişemediği belirterek, kısa sürede üretim alanını genişleteceği planlanıyor.

"Evde oturmak yerine bir şeyler yapmak güzeldi"

Özlem Çınar, evde oturmak yerine dışarıya çıkarak bir şeylere katkı sağlamak isterken iş kadını oldu. İşletmesi hakkında konuşan Çınar, "4 senedir mantar işiyle uğraşıyorum. 600 metrekare alan içerisinde 4 odada üretim yapıyorum. Odaların her biri 12 ton hammadde alıyor. Üretmek çok güzel, hem ev ekonomisine hem de yaptığım işle kendime güvenim artıyor. Evde oturmak yerine dışarı çıkıp bir şeylere katkıda bulunmak daha güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"İstiridye mantarını tanıtmak zor oldu"

Özlem Çınar, ilk başından ürettiği mantar türünü insanlara tanıtırken bazı zorluklar çektiği söyledi. Ancak insanlar bunun lezzeti ve faydalarını görünen tüketmekten vazgeçmediği diyen Çınar, "İstiridye mantarını tanıtmak zor oldu. Pek çok yemeği olduğu için şuanda birçok evin mutfağına girdi. Bu bölgede komposto hazırlayıp üretim yapan tek yer burası. Bu poşetlerde hiçbir zirai ilaç kullanımı yok. Bu poşet içindeki kompostoyu pamukla sağlıyoruz. Pişirildiğinde taze kuzu eti tadı verir bunun yanında da güneşteki tek D vitaminini bu mantar barındırıyor. Şeker, tansiyon ve kanser hastalarına iyi geldiği doktorlar tarafından da dile getirildi" dedi.

"Artık taleplere yetişemiyoruz"

Kadın üretici Özlem Çınar, ürününe gelen talepler hakkında yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

"4 oda için yaklaşık 45-50 ton hammadde kullanarak en az 8 tonluk bir hasat yapmayı hedefliyoruz. İler ki hedefim ise üretim alanımı genişletmek. 600 metrekare yeterli olmuyor, talebe yetişmiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor
21 Mart 2021 12:35		 Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar
21 Mart 2021 12:15
Karantinayı ihlal etti, tıraş olurken yakalandı
21 Mart 2021 10:45		 Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu
21 Mart 2021 09:47
Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulut engeline takıldı
21 Mart 2021 09:23		 Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı
21 Mart 2021 07:06
Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor
20 Mart 2021 17:48		 Meteorolojiden iki ile uyarı: Sağanak yarın akşama kadar sürecek
19 Mart 2021 16:59
HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı
19 Mart 2021 16:31		 Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü
19 Mart 2021 15:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor12:25 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı12:21 - Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı12:19 - Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor12:15 - Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar12:04 - Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
11:59 - 2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi11:58 - Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında11:56 - FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu11:55 - Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı11:51 - Bakan Varank: HAVELSAN dünyada da 'marka' olmuş bir kuruluşumuz11:48 - Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
11:35 - Belediye başkanı adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı11:25 - Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor11:17 - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede iç hukuka odaklanacak11:10 - 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'11:08 - Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
11:03 - Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
Gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nalan Altınörs 1
duru 2
beste 1
ibibik 1
Sezen Aksu 1
bize özgü ezber bilgiler 3
durulmak 1
devlet övünç madalyası 1
maskeyi çeneye takmak 2
antioksidan 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam