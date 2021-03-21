1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar

Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fuat Binici'nin 68 dönümlük buğday tarlasına kimliği belirsiz kişiler tarafından zehir sıkılınca zarara uğradığını belirten Binici, bu duruma tepki gösterdi.
 21 Mart 2021 12:15
+Aa- Yazdır
Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar

Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde geçimini çiftçilikle sağlayan Fuat Binici, 68 dönüm araziye 35 bin lira harcayarak buğday ekti. Önceki günlerde yağan yağmurlardan sonra buğday tarlasını incelemeye giden Binici, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Buğday tarlasının tamamen sarardığını gören Binici, tarlanın içerisinde yaptığı incelemede 6-7 kişilik bir grubun ayak izlerine rastladı. Tarlanın bazı alanlarının yeşil kaldığını gören çiftçi, şahısların gece saatlerinde sırt pompası ile tarlaya kurutucu zehir sıktığını iddia etti. Çiftçi Fuat Binici'ye destek olmak isteyen diğer çiftçiler ise, yaşanan son olayın ilk olmadığını iddia ettiler. Yaklaşık 6 yıldır bu tür vakalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten çiftçiler, süreç içerisinde birçok çiftçinin tarlasının kurutulduğunu, ağaçlarının kesildiğini, tarım araçlarının yakıldığını söylediler. Mallarına zarar veren kişilerin bulunmasını isteyen çiftçiler, yetkililere seslenerek köye giren çıkanların tespiti için mobese takılmasını istediler.

"Emeklerimin hepsi boşa gitti"

"Çocuğum gibi baktım" diyerek yaşadığı olayın üzüntüsünü dile getiren çiftçi Fuat Binici, "Ben Köyyeri köyünde çiftçilik yapmaktayım. 68 dönüm tarlama buğdayımı ektim. Çocuğum gibi baktım. Buğday tarlamı bir gecede sararttılar. Yan taraftaki tarla yemyeşil benim tarlam sarardı. Bun yapan kişiler muhtemelen sırt pompası ile ilaç sıkıp kuruttular. Ekinimi kurutanların bulunmasını istiyorum. Tarlanın bu hale gelmesi için ben 35 bin lira masraf ettim. Bir yığın yatırım yaptım. Hepsi boşa gitti emeklerim boşa gitti. Çok büyük zarardayım. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tarlaya bakmaya geldik. Ayak izleri bulduk. Onda fark ettik. Muhtemelen sırt pompası ile 6-7 kişilik bir gurup bu tarlaya zehir sıkmış. Bir yıllık emeğim boşa gitti" dedi.

"Yıllardır aynı sorunlarla karşılaşıyoruz"

Yaşanılan son olayın ilk olmadığını ifade eden muhtar azası Süleyman Usta, "Bu olay yeni oldu ama her sene 2-3 aya bir çiftçilerin tarlalarına zehir sıkıyorlar. Ağaçlarını kesiyorlar. Zeytinlere ilaç sıkıyorlar. Araba yakıyorlar. Biz muhtarlık olarak köye kamera taktırdık. Köyümüze mobese takılmasını istiyoruz. Bunları kimin yaptığını bilmiyoruz ama yakın köylerde bunları yapan insanlar var. Az çok tahmin ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor
21 Mart 2021 12:35		 Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
21 Mart 2021 12:04
Karantinayı ihlal etti, tıraş olurken yakalandı
21 Mart 2021 10:45		 Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu
21 Mart 2021 09:47
Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulut engeline takıldı
21 Mart 2021 09:23		 Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı
21 Mart 2021 07:06
Göksu Şelalesi 'yaz sezonunu' bekliyor
20 Mart 2021 17:48		 Meteorolojiden iki ile uyarı: Sağanak yarın akşama kadar sürecek
19 Mart 2021 16:59
HES koduyla caddeye girmek isterken, temaslı olduğu ortaya çıktı
19 Mart 2021 16:31		 Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü
19 Mart 2021 15:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi, gündüzleri binlerce kişiyi ağırlıyor12:25 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı12:21 - Koronavirüslü aile başka bir ilde gezerken yakalandı12:19 - Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor12:15 - Buğday tarlasına zehir sıkılan çiftçinin bir yıllık emeğini bir gecede sararttılar12:04 - Pamuktan mantar üreten tek kadın! Siparişlere yetişemiyor
11:59 - 2019'dan bu yana 2 bin 764 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi11:58 - Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında11:56 - FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu11:55 - Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı11:51 - Bakan Varank: HAVELSAN dünyada da 'marka' olmuş bir kuruluşumuz11:48 - Yargıtay, eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin'in hapis cezasını onadı
11:35 - Belediye başkanı adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla ilgili yasal süreç başlatıldı11:25 - Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor11:17 - Türkiye kadına yönelik şiddetle mücadelede iç hukuka odaklanacak11:10 - 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez'11:08 - Türkiye'yi 19 yıldır yöneten AK Parti'de kongre heyecanı
11:03 - Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
Gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili Başsavcılıktan açıklama
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
Hangi il hangi renk: 41 milyon turuncu 32 milyon kırmızı şehirlerde
Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duru 2
devlet övünç madalyası 1
videoları hızlandırıp izlemek 3
yazarların en son söylediği yalan 4
toga 1
işyerinde olması gerekenler 1
gaza getiren şarkılar 2
döş 1
şeytanın aklına gelmeyen kötülükler 3
21.03.2021 beşiktaş ile fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam