Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı
|21 Mart 2021 12:25
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Burhaniye ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olan Ayşe-Soner Ertan çiftinin kızları Ayşe Melek 2016 yılında down sendromuyla dünyaya geldi. Anne Ertan, kızı ile ilgilenebilmek için doktora eğitimini yarıda bıraktı. Ardından da verdiği eğitimler ile Ayşe Melek'in konuşmasını sağladı. Ayşe Melek'in konuşması için anne ve babanın yanı sıra ağabey Atakan Ertan da seferber oldu. Şimdi 4 yaşında olan kızı ile yaşadığı deneyimlerini de 'Ayşe'nin Meleği' adını verdiği kitabında anlattı. Ayşe Ertan, "Ayşe Melek 2016 yılında dünyaya geldi. Down sendromlu olduğunu öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Çok üzüldüm. Ağladım ve depresyona girdim. Bu süreci atlattıktan sonra da kızım için neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Araştırmalara başladım. Bu konuda kitaplar okudum. Videolar izledim Seminerlere katıldım. Böylelikle down sendromlu çocukları yetiştirme konusunda kendimi geliştirdim. Ayşe melek şu anda 4 yaşında ve konuşuyor. Bizim bir sosyal medya hesabımız var. Burada annelerin sorularını cevaplıyoruz. Nasıl konuştu nasıl başardınız diye soruyorlar. Anneleri yönlendirmeye çalışıyorum. Sonra kitap yazmaya karar verdim 'Ayşe'nin Meleği' adlı kitabı yazdım. Tüm down sendromlu çocuk annelerine ışık tutacak bir kitap. Benim kızım konuşuyor. Bunu ailece başardık. Eşim ve oğlumla beraber başardık. Babalarda destek olmalı. Buradan babalara sesleniyorum. Annelere yardımcı olsunlar. Bu konuda annelere bilgilendirmek için yeni projeler hazırlıyorum. 81 ildeki down sendromlu çocukları dil terapistleri ile buluşturmak istiyorum. Bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Şu anda 18 dil terapiste bize destek oluyor" dedi. Baba Soner Ertan da, bu süreci birlikte aştık. Annelerin rolü çok büyük. Ancak, babalarda destek olsun. Ben ve oğlum da destek olduk. Lütfen babalar daha çok destek versinler. Böylelikle, çocuklarımız daha iyi seviyelere gelecektir" dedi.
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