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MEB, veli, öğrenci ve öğretmenlerin EBA memnuniyetini araştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun EBA'yı "yeterli" ve yüzde 28,5'inin "çok yeterli" bulduğu belirlendi.
 21 Mart 2021 12:46
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MEB, veli, öğrenci ve öğretmenlerin EBA memnuniyetini araştırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yaptırılan "EBA İzleme Değerlendirme Araştırması"nda, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) "yeterli", yüzde 28,5'inin ise "çok yeterli" bulduğu belirlendi.

Bakanlık tarafından bağımsız araştırma kuruluşu aracılığıyla TRT EBA, EBA platformu, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe yönelik ülke genelinde 12 ildeki lise öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri ile öğrenci velilerinin aralarında yer aldığı 1400 katılımcıya anket uygulandı.

Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı geçen yılla bu yılın verilerinin de karşılaştırıldığı araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun EBA'yı "yeterli" ve yüzde 28,5'inin "çok yeterli" bulduğu, yüzde 18,6'sının ise "yeterli görmediği" tespit edildi.

MEB'in hazırladığı soru içeriklerinden faydalanan öğretmenlerin yüzde 98,9'unun ve öğrencilerin yüzde 99,1'inin içerikleri faydalı bulduğu araştırmada, dijital eğitim sürecinde EBA'da sunulan içeriklerin yeterli bulunma oranı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak yüzde 83,3'e yükseldi.

Öğrencilerin TRT EBA TV videolarını "daha ilgi çekici" bulma oranı bir önceki yıla göre yüzde 44,5 artarak yüzde 93,5'e, velilerin TRT EBA'da yayınlanan ders anlatım videolarını daha anlaşılır bulma oranı da bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 95,4'e ulaştı.

Öğrencilerin verilen ödevleri yapması bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak yüzde 95'e, canlı ders sonrası konuları tekrar etmesi yüzde 14,6 artarak yüzde 93,6'ya, öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak dijital eğitimi görmesi yüzde 74,6 artarak yüzde 89,6'ya ve öğretmenlerin yüz yüze eğitimi desteklemesi yüzde 38,5 artarak yüzde 76,5'e yükseldi.

Araştırmada, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin örnek soru çözümleri için TRT-EBA Lise'yi tercih oranı ise EBA Online Platform'u tercih oranına göre daha düşük kaldı.
Anadolu Ajansı
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