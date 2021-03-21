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Korona birincisi ilin vakasız mahalleri: Davetsiz misafir giremiyor

Yüz binde 508,97 vaka ile Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da iki mahalle 'sıfır vaka' ile takdir topluyor.
 21 Mart 2021 12:56
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Tedbiri üst düzeyde tutan mahalleler misafir kabul etmiyor. Ayrıca mahalleye gelenlerin HES koduna bakılarak ateşleri ölçülüyor.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiliz mutant virüs hızla yayılırken bazı mahallerde ise vakaya rastlanılmaması dikkat çekiyor. 140 nüfuslu Şahinkaya ve 65 nüfuslu Gökalan Mahallelerine Türkiye'de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar Kovid-19 virüsü giremedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en çok vaka görülen ilçeleri tablosunda ise Bafra'nın üçüncü sırada yer almasına rağmen bu mahallerde vaka görülmemesi takdir topladı.
Gökalan Mahallesi Muhtarı Aydın Yılmaz(48), mahallenin girişine pankart asarak mahalleye girişlerinde kontroller yaptıklarını söyledi. Özellikle misafir kabul etmediklerini söyleyen Muhtar Yılmaz, "1 senedir köyümüze gireceklerden HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Köyümüze yabancıları almamaya özen gösteriyoruz. Artı olarak ateş ölçüm cihazı, dezenfektanlarımız hepsi bulunmaktadır. Burada şuana kadar Kovid-19 başlayana kadar herhangi bir hastalığa rastlanılmadı. Misafir kabul etmiyoruz. Bu hastalık kalkana kadar gelmemelerini de rica ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında ilaçlamalarımız yapılıyor" dedi.

Gökalan Mahallesine Bursa'dan geldiğini belirten Mehmet Ali Şimşek(63), "Yazları buraya geliyorum. 15 gün önce buraya geldim. Mahalleye geldiğimde HES kodumu sorguladılar. Ateşimi ölçtüler. Ondan sonra köye girebildim. Bir sıkıntı da yaşamadık Allah'a şükür" diye konuştu.

Kadınlar maskeleri olmasa bile eşarpları ile kendilerini koruyorlar"

Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Turan Çelik(50) ise korona virüs başlayalı mahallelerinde vaka görülmediğini ifade ederek, "Mahallemiz kırsal bölge. Doğanın, açık alanın etkisi de olabilir. Komşularımızın, herkesin birbirine dikkat etmesinden dolayı da oluyor. Hafta sonları gelenler gidenler oluyor. Herkes kendi evine gidiyor. Yazları doğru mahallenin nüfusu 200'lere yanaşıyor. Bazı günler camiden anons yapıyoruz. İmamımız olsa her gün anons yaparız. Maske takmaya dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.
Çocukların sokakta oynarken maske taktığı Gökalan ve Şahinkaya Mahallelerinde tedbirler alınmaya devam ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
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