1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus turistler güvenli buldukları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı.
 21 Mart 2021 13:06
+Aa- Yazdır
Rus turistler güvenli buldukları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

- "Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum"

Rus turistlerden Luda Belova, AA muhabirine, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti:

"Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."

Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.

- "Muğla cennetten bir köşe"

Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko, "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli." dedi.

Muğla'ya tatil için Moskova'dan geldiğini anlatan Mihhail Kehonka, eşi ve çocuklarıyla ilk defa tatil için Fethiye'ye geldiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

- İleriye dönük Rus turist hareketliliğinin artması bekleniyor

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu dönemde Rusya'dan gelen ilk kafilemiz bizim için çok önemli. Bu ayda bölgeye ilk defa Rusya'dan bir uçak geliyor. Misafirlerimizin bu dönem gelmiş olmaları ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek ve sezonu biraz daha uzatacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı
21 Mart 2021 15:19		 Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı
21 Mart 2021 14:58
Oyuncu Ayla Karaca 87 yaşında koronavirüse yenildi
21 Mart 2021 14:28		 Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü
21 Mart 2021 14:02
Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
21 Mart 2021 13:37		 Bu kuşların güzelliği 100 bin lira ediyor
21 Mart 2021 12:19
Kazasker İvaz Efendi Camii farklılıklarıyla dikkat çekiyor
21 Mart 2021 09:53		 Günlerdir yoğun bakımdaydı... 'Kanki Orçun' hayatını kaybetti
21 Mart 2021 09:03
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
21 Mart 2021 08:10		 Salgın talebi artırdı: Satılık ev fiyatına kiralık yazlık
21 Mart 2021 07:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan savcı açığa alındı15:19 - Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı15:17 - Bakanlık, Salda Gölü için düğmeye bastı14:58 - Öğretmen karı koca Down sendromlu kızlarını konuşturmayı başardı14:55 - Esed rejimi hastaneye saldırdı: 7 ölü14:50 - MB Başkanı Kavcıoğlu ilk toplantıyı bankacılarla yapacak
14:44 - Bergama'da 20 mahalleye 'şap' karantinası14:33 - Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı14:28 - Oyuncu Ayla Karaca 87 yaşında koronavirüse yenildi14:17 - Kaçak okul servisi kaza yaptı, içinden 20 öğrenci çıktı14:11 - O ilde yaşayanların mutluluğu tescillendi14:05 - Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!
14:02 - Sınıf öğretmeni koronavirüse yenik düştü13:57 - Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım13:49 - Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti13:41 - İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı13:37 - Sadece deprem değil; Kandilli'nin bilinmeyen yüzü
13:31 - Sosyal medyanın sahte medyumları! 15 günde aşık etmek 4 bin lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
İfadesi alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
SİHA korkusu Gara'daki PKK'lıları bu hale getirdi
Güvenlik Soruşturması Kanunu, TBMM'de görüşülecek
MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bu iki varyanta dikkat! Birçok şehir yeniden kapanabilir
FETÖ'cü Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olmuşla ölmüşü tartışmak 2
ıq testi 3
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 1
katana 3
vurunca boğayı devirmek 4
nazende 1
duru 2
gaza getiren şarkılar 2
geriye ket vurma 1
telefonu meşgule atmak 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam