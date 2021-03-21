Öğretmenler köy okulunu boyayıp öğrencilerin yüreklerine dokundu
|21 Mart 2021 13:22
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Gercüş'te toplanan gönüllü öğretmenler, hafta sonunu ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar İlkokulunda geçirdi. Öğretmenler, okulun sıralarını ve bahçesini boyayıp bahçeye de çeşitli oyunlar çizdi. Hafta sonunu okul boyamayla geçiren öğretmenler, pazartesi günü okula gelecek olan öğrencilerin masalarına hediyeler bıraktı.
Gercüş Ziya Gökalp Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kudbeddin Çelik, gönüllü öğretmenler olarak bir oluşama gittiklerini söyledi. Çelik, "Çeşitli çalışma alanlarımız var, sanat, edebiyat ve okulları güzelleştirme adı altında çalışmalar yürütüyoruz. Şu an 8 öğretmeniz ama her çalışmamız farklı okullarda ve farklı olacak. Tüm öğretmen arkadaşlarımızı bu oluşuma davet ediyoruz. Amacımız tek bir öğrencinin bile mutsuz olmaması. Her öğrencimizin yüzü gülsün sloganıyla yola çıktık, çocuklarımızı sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.
Öğrencilerden Melike Yalçın, öğretmenlerin okullarını boyadıklarını belirterek, "Çok güzel olmuş, Allah razı olsun. Bahçemize birçok oyun çizilmiş. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Öğrencilerden Ertan Turğut da "Öğretmenlerimiz Gercüş'ten gelmişler, oyunlar yapmışlar. Masalarımızı boyamışlar ve bizim öğretmenlerle birlikte boyama yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
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